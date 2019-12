Jan Jambon in maart opnieuw grootvader: “Iets speciaals, met viergeslacht en naam die wordt verdergezet”



jv

19 december 2019

08u22

Bron: Joe 1 Leuk nieuws in de familie van Vlaams minister-president Jan Jambon. In maart wordt hij opnieuw ‘opi’. Een extra bijzondere gebeurtenis omdat er dan een viergeslacht zal ontstaan. “Mijn vader van 88 zal het meemaken dat zijn naam wordt verdergezet”, zei Jambon (59) op radiozender Joe.

Jan Jambon had het over hoe hij kerstavond alleen met zijn vriendin zal doorbrengen, zonder de kinderen. Maar met kerst komt wel de hele familie samen: ook zijn ouders en vier kinderen (tussen 33 en 26 jaar oud).

“Het zal iets speciaals zijn”, liet de minister-president zich ontvallen. “Het vierde kleinkind is op komst, in maart”, aldus het boegbeeld van de N-VA. “De zoon van mijn zoon, een viergeslacht dus.” Dat betekent ook dat de naam Jambon wordt verdergezet, al is er twijfel over de uitspraak daarvan: op z’n Frans (zoals zijn vader het zei en wat hesp betekent in de taal van Molière) of op z’n Nederlands, zoals iedereen de Limburgse politicus kent. “Ik denk dat ik er het dichtste bij sta om hem in de richting van ‘Jambon’ te duwen”, sprak hij de familienaam toch maar lachend met Vlaamse tongval uit.