Jan Jambon: “Ik hoop dat nieuwe PS-burgemeester van Molenbeek criminelen niet opnieuw vrij spel zal geven” ADN

17 oktober 2018

10u48

Bron: Belga 0 Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) hoopt dat de toekomstige burgemeester van Molenbeek Catherine Moureaux (PS) de inspanningen van de voorbije jaren niet zal uitwissen. Dat zegt hij in een reactie op de verklaringen van Moureaux in onze krant dat het Kanaalplan een slecht plan is en Sint-Jans-Molenbeek niet meer politie nodig heeft.

"We gaan ervan uit dat de nieuwe burgemeester verantwoordelijk genoeg zal zijn om de inspanningen van de voorbije jaren niet uit te wissen en criminelen niet opnieuw vrij spel te geven. Alle diensten hebben daarvoor iets te hard gewerkt aan de nieuwe veiligheids- en informatiecultuur die zich volop aan het voltrekken is", reageert Jambon via zijn woordvoerder. Daarbij benadrukt hij dat het Kanaalplan niet enkel om politie draait, maar ook om informatie-uitwisseling.

Moureaux vindt het Kanaalplan een slecht plan. “We hebben niet méér politie nodig. We hebben menselijkheid nodig om te voorkomen dat jongeren radicaliseren. Dat hele plan kost alleen maar geld.” Door het plan is de inzet van de politie veranderd, zegt ze: "We hebben geen wijkagenten meer en er is niemand nog bezig met verkeersveiligheid. Dat is geen goeie zaak". Voor de PS-politica heeft Molenbeek ook geen Kanaalplan nodig, maar wel een socio-economisch plan, "want er is géén geld voor socio-economische plannen".

