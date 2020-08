Jan Jambon: "Geen fouten gemaakt voor zover wij kunnen nagaan" HLA

26 augustus 2020

18u57

Bron: Belga 48 Voor zover kan worden nagegaan, zijn in het dossier van de dood van de Slovaak Jozef Chovanec geen fouten gemaakt door toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en zijn kabinet. Dat zegt de woordvoerder van Jambon, nu Vlaams minister-president, woensdagavond in een schriftelijke mededeling. Uit het politieverslag dat het kabinet-Jambon destijds van het overlijden opvroeg, “kon op geen enkele manier een problematisch optreden van de politie afgeleid worden”, luidt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Jan Jambon blijft erbij dat hij zich van het drama dat vorige week door camerabeelden onder de aandacht kwam, niks herinnert. Vandaag is evenwel gebleken dat het dossier destijds door zijn kabinet is behandeld, maar de ware proporties van het voorval zijn hem, noch zijn kabinet, onder de aandacht gebracht”, staat te lezen in de mededeling van het kabinet van Jambon. De minister-president reageert daarmee op de verklaringen van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), die woensdagnamiddag in de kamercommissie Justitie en Binnenlandse Zaken zei dat het kabinet van Jambon al in juli 2018 op de hoogte werd gebracht van het overlijden van Chovanec, in een politiecel in Charleroi. Nochtans verklaarde Jambon enkele dagen geleden dat hij niet op de hoogte was gesteld van het incident.

“Er werd een politieverslag door het kabinet opgevraagd, waarin een relaas van de feiten neutraal werd weergegeven, maar zonder de vreselijke details die op de camerabeelden van vorige week te zien waren. Uit het verslag kon op geen enkele manier een problematisch optreden van de politie afgeleid worden”, klinkt het verder. Volgens de mededeling heeft Jambon dan ook nooit de link gelegd tussen de beelden die vorige week in de openbaarheid kwamen en het toenmalige dossier.

Reconstructie

Jambon heeft intussen contact opgenomen met zijn vroegere kabinetsmedewerkers die bij het dossier betrokken waren, en heeft hen gevraagd om de processen tot in detail te reconstrueren. “Voor zover wij op vandaag kunnen nagaan, zijn er noch door de toenmalige minister, noch door zijn kabinet fouten gemaakt en is het dossier correct behandeld”, laat zijn kabinet weten.

“Jan Jambon betreurt ten zeerste dat hij zich deze tragische gebeurtenissen oprecht niet kan herinneren”, leest de mededeling. “Het dossier zoals het toen aan zijn kabinet werd overgemaakt, had niet de draagwijdte die we vandaag kennen, en noopte, gezien er al een gerechtelijk onderzoek liep, niet tot bijkomende actie. De minister heeft te goeder trouw gehandeld.”

In de Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Justitie zal Jambon volledige openheid geven.

Lees ook:

De Crem: “Jan Jambon was in juli 2018 al op de hoogte van incident” waarbij Slovaakse man stierf in politiecel Charleroi

Brief toont dat Buitenlandse Zaken afwist van uit de hand gelopen arrestatie van Chovanec: “Slovaakse ambassade vroeg na 3 dagen al uitleg in Brussel”(+)