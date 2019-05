Jan Jambon en Theo Francken zullen voor N-VA federale onderhandelingen voeren HAA

31 mei 2019

20u09

Bron: Het Nieuwsblad, eigen berichtgeving 0 Jan Jambon en Theo Francken zullen voor N-VA de federale regeringsonderhandelingen voeren met informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a). Dat zegt Francken in Het Nieuwsblad.

Gisteren werden Reynders en Vande Lanotte door koning Filip het veld ingestuurd om het pad te effenen voor een nieuwe federale regering. Een heikele klus, gezien de N-VA in Vlaanderen de grootste partij werd, tegenover de PS onder de taalgrens, en het water tussen de beide fracties zeer diep is.



N-VA-voorzitter Bart De Wever leidt momenteel de gesprekken met de andere partijen om tot een Vlaamse regering te komen, waardoor hij moeilijk ook op federaal niveau aan zet kan komen. Die taak is nu weggelegd voor partijgenoten Jan Jambon en Theo Francken, bevestigt die laatste in Het Nieuwsblad.

Confederalisme

“Jan en ik zullen de federale gesprekken voeren”, luidt het. “Als we een uitnodiging krijgen, zullen we samen gaan en goed luisteren.” Vooralsnog ligt er nog geen uitnodiging in de bus, maar als die er komt, zal het confederalisme zeker op tafel worden gelegd, verzekert Francken. “Dat betekent niet de splitsing van België”, onderstreept de N-VA’er. “Maar een doorgedreven, verdere autonomie van de deelstaten.”



De Lubbekenaar zette vorige zondag een voortreffelijke score neer. Hij haalde in de kieskring Vlaams-Brabant 122.738 voorkeurstemmen, en liet zo CD&V’er Koen Geens (45.962), Maggie De Block (Open Vld) (40.819) en Dries Van Langenhove (39.295), die als onafhankelijke de lijst trok voor Vlaams Belang, ver achter zich.

Kandidaat-premier

Jan Jambon, die kandidaat-premier is, sprokkelde in de kieskring Antwerpen ruim 187.826 voorkeurstemmen. Op de aanstelling van Reynders en Vande Lanotte als federaal informateur reageerde de ex-minister van Binnenlandse Zaken gisteren: “We wachten de werkzaamheden af. Beide informateurs zullen ons wel contacteren. Maar onze standpunten zijn niet veranderd.”