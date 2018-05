Jan Jambon duwt provincielijst kieskring Antwerpen Philippe Truyts

22 mei 2018

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon duwt in oktober de provincielijst van N-VA in de kieskring Antwerpen. Huidig eerste gedeputeerde Luk Lemmens wordt zoals verwacht uitgespeeld als lijsttrekker. In het arrondissement Mechelen trekt Jan De Haes de lijst, in Turnhout Mireille Colson.

Volgens Luk Lemmens zal zijn partij het departement Onderwijs claimen indien ze deel uitmaakt van de nieuwe coalitie. Nu is Onderwijs nog in handen van sp.a.