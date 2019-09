Exclusief voor abonnees Jan Jambon, de nieuwe Vlaamse ‘MP’: “Hij zit eindelijk waar hij wil zitten” De informaticus die Vlaanderen wil herprogrammeren Isolde Van den Eynde

30 september 2019

07u00 64 Hij ontpopte zich tot de trouwste steunpilaar van Charles Michel en zijn Belgische regering, maar flamingant Jan Jambon (59) zit na zijn jarenlange strijd waar hij altijd wilde zitten: aan de Vlaamse knoppen. “Voor Jan ging het altijd over Vlaamse onafhankelijkheid.”

“Yes!” Jan Jambon glundert. Flashback naar de fractiedagen van N-VA in Hasselt vorig jaar. Bart De Wever heeft hem zonet gezegd dat hij de Vlaamse lijst trekt en dus allicht Geert Bourgeois opvolgt. Minister-president van Vlaanderen? Volgens Jan Jambon het mooiste ambt voor een Vlaams-nationalist. Maar de vreugde is van korte duur. In januari moet De Wever het geweer van schouder veranderen omdat Geert Bourgeois alleen voor hem wil wijken. De Wever wordt kandidaat minister-president, en Jan Jambon kandidaat-premier. Na een por van De Wever, zegt hij het dan ook maar. Niemand gelooft het. En terecht.

Vandaag glundert Jan Jambon opnieuw. Hij is dan toch op weg naar Vlaanderen. “Het ging dan ook altijd al om Vlaanderen bij Jan”, weet Filip Dewinter (Vlaams Belang). De twee kennen elkaar al jaren. Ze hebben gemeenschappelijke vrienden, zijn buren in Brasschaat en de ex-vrouw van Jambon is de zus van een gewezen Vlaams Blok-parlementair uit Antwerpen. “Ik sloeg zoveel jaren geleden de weg van het Front National in, en hamerde op migratie en identiteit. Maar voor Jan ging het altijd over Vlaamse onafhankelijkheid.”

In de modder

