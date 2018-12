Jan Jambon: "Als Charles Michel steun wil van N-VA, dan zal hij onze marionet zijn” ADN

15 december 2018

08u36

Bron: Belga 0 "Als Charles Michel de steun wil van de N-VA, dan zal hij onze marionet zijn.” Dat zegt voormalig vicepremier Jan Jambon vandaag in de Franstalige kranten La Libre en La Dernière Heure. In De Afspraak had N-VA-voorzitter Bart De Wever gisterenavond ook al laten verstaan dat de premier "nu in alle openheid de marionet is van Bart De Wever".

Jambon zegt in de Franstalige kranten dat steun van de N-VA voor de minderheidsregering van Michel een prijs zal hebben. "Als we in deze situatie blijven, als Charles Michel absoluut onze steun wil in het parlement voor zijn minderheidsregering, wel, dan wordt hij de marionet van de N-VA", klinkt het.

"In de oppositie interesseren compromissen ons niet: wij willen 100 procent ons programma uitvoeren. Als hij steun van de N-VA onderhandelt, dan zal hij onze marionet zijn. Maar als hij steun van de PS onderhandelt, dan zal hij de marionet van de PS zijn.”



Jambon komt in de interviews ook terug op de uitspraken van zijn partijgenoot Theo Francken, voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Hij zegt enkel weer in een coalitie met de MR te kunnen stappen als België uit het VN-migratiepact stapt. Jambon zegt te begrijpen wat Francken wil zeggen, maar dat het voorbarig is dat vandaag zo te formuleren. "We gaan van het pact niet de grootste inzet maken van regeringsonderhandelingen", zegt Jambon.

