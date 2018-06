Jan Hautekiet verkozen tot voorzitter Sabam bvb

11 juni 2018

18u04

Bron: Belga 0 Vandaag heeft de raad van bestuur van auteursrechtenvereniging Sabam Jan Hautekiet (62) als voorzitter gekozen. Eerder werd op 15 mei Carine Libert verkozen tot CEO. De mandaten gelden voor een periode van 2 jaar.

"Ik wens Sabam verder te zien evolueren naar een open en efficiënte organisatie. Vooral op vlak van communicatie naar zowel auteurs, klanten, pers, politiek en publieke opinie is er nog werk aan de winkel", zegt Jan Hautekiet.

"Wij moeten nog beter vertellen dat Sabam vàn de auteurs is en als missie heeft hun rechten te beheren om hen zo een correcte vergoeding te verzekeren. In een technologisch snel evoluerende omgeving is de modernisering van het collectief beheer onontbeerlijk. Op die manier zorgt Sabam voor een leefbaar klimaat waarin auteurs ten volle hun creatieve projecten kunnen ontwikkelen."

Vorige week nam Hautekiet na bijna 40 jaar afscheid als radiomaker van de VRT. Als componist en vennoot van Sabam maakt hij vanaf 1981 soundtracks voor film en theater en componeert hij programmatunes voor radio en tv. Als auteur schrijft hij columns, bio's en boeken.