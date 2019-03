Jan Becaus (N-VA) dient Jan Peumans van antwoord: “Hij moet zijn mond houden” Redactie

08 maart 2019

16u22

Bron: Knack 5 Knack neemt N-VA-senator Jan Becaus de gelegenheid te baat om op zijn beurt snoeihard uit te halen naar zijn partijgenoot en afscheidnemend parlementsvoorzitter Jan Peumans. Die had in zijn afscheidsinterview Becaus stevig door het slijk gehaald. In een lezersbrief aanneemt N-VA-senator Jan Becaus de gelegenheid te baat om op zijn beurt snoeihard uit te halen naar zijn partijgenoot en afscheidnemend parlementsvoorzitter Jan Peumans. Die had in zijn afscheidsinterview Becaus stevig door het slijk gehaald.

Ter gelegenheid van zijn afscheid nam Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) geen blad voor de mond. Ook partijleden moesten het daarbij ontgelden. Vooral over N-VA-senator Jan Becaus deed Peumans een boekje open.

Uitstraling

Becaus werd gecoöpteerd senator ten nadele van Peumans’ goede vriend Huub Broers, en dat leek nog steeds niet verteerd. In Knack zei Peumans hierover: “Huub Broers heeft zich laten ompraten om zich geen kandidaat meer te stellen als senator. Ik hoor ook onze partijvoorzitter nog zeggen hoe belangrijk Becaus wel was, omdat zijn senatorschap de N-VA extra uitstraling zou geven. Dit lege kopje hier heeft méér uitstraling dan Jan Becaus”, sneerde Peumans.

Doet Becaus iets, behalve vergaderingen bijwonen in de Senaat? Daarvoor strijkt hij zijn centen op Jan Peumans

En Peumans ging door op zijn elan. “Huub heeft zijn hele leven gegeven aan Voeren en de zaak van de Vlamingen. Becaus doet zó veel: (maakt met zijn vingers een nul). Heeft Becaus ooit een afdeling geleid? Heeft hij ooit een conflict helpen oplossen? Doet Becaus iets, behalve vergaderingen bijwonen in de Senaat? Daarvoor strijkt hij zijn centen op.”

“Laaghartige aanval”

Nu dient Becaus zijn partijgenoot van antwoord. “Ik twijfel niet aan de verdiensten van Huub Broers. Mocht ik geweten hebben wie er allemaal kandidaat was voor de functie, had ik zelfs nooit gekandideerd”, vat Becaus zijn brief aan.

Het zegt alles over de ware aard van de heer Peumans Jan Becaus

Maar daarna verhardt de toon. Na te erkennen dat hij inderdaad niet veel verwezenlijkingen binnen de partij op zijn borst kan spelden, omdat hij gewoonweg nog niet zo lang lid is van de partij, haalt Becaus uit. “Wat mijn activiteiten in de senaat betreft, ik heb tot nog toe geen enkele commissievergadering of plenaire vergadering gemist, wat van de heer Peumans niet kan worden gezegd. Over wat ik in de commissie institutionele zaken al dan niet verricht, moet Peumans zijn mond houden, want hij zit niet in die commissie.”

“Het zegt alles over de ware aard van de heer Peumans dat hij zijn afscheid van de politiek te baat neemt om mensen die hem nooit iets in de weg hebben gelegd op een dergelijke laaghartige wijze aan te vallen,” besluit Becaus scherp.

