Jan (48) lijdt aan ernstige longaandoening die hem bijna zijn leven kostte: “Doe mij groot plezier en luister eindelijk naar alle richtlijnen van overheid” LH

17 maart 2020

12u35

Bron: Facebook 0 Vlaming Jan Crick (48) lijdt aan een ernstige longaandoening en werd negen jaar geleden getroffen door dubbele bacteriële longontsteking, die hem net niet fataal werd. Om die reden doet hij in deze coronatijden een emotionele oproep aan iedereen om zich te houden aan de maatregelen van de overheid. “Verlaag zo je eigen risico, dat van je naasten en dat van mij en mijn gezin”, schrijft hij. Lees hier zijn integrale post , die al duizenden keer gedeeld werd.

“Hallo beste lockdowners, grenstoeristen, hippe sterke onsterfelijke jeugd, supermarktbarbaren, home-party-idioten en andere slimmeriken,

Mijn naam is Jan, ik heb het geluk vandaag 48 jaar te mogen zijn en neem jullie graag even mee in mijn huidige leefwereld.



Ik ben tot op heden gelukkig NIET besmet, maar heb mijzelf en ons gezin sinds een kleine week in complete sociale lockdown geplaatst. Mijn echtgenote en 2 dochters gaan soms even samen wandelen of joggen en indien echt noodzakelijk heel even naar de winkel. Ikzelf heb mij opgesloten in onze slaapkamer gedurende ongeveer 23 uur van de 24. Mijn echtgenote slaapt in de logeerkamer en als ik mij toch buiten de kamer begeef, draag ik een beschermend masker en hou mij aan strikte handhygiëne. Dit tot we zeker weten dat we alle 4 safe zijn. Handjes schudden doe ik uiteraard al bijna een maand niet meer ....

Waarom deze draconische maatregelen?, hoor ik degenen denken die mij niet kennen....

Wel beste mensen, en ik richt mij dan uitdrukkelijk tot hogervermelde sociaal-incapabele medeburgers, ik heb een zeer ernstige longaandoening. 9 jaar geleden werd ik getroffen door een dubbele bacteriële longontsteking, die mij net niet fataal werd. De teams van 4 verschillende ziekenhuizen hebben gevochten voor mijn leven. Intubaties, operaties, coma, hart-long machine (ECMO), drainages, etter tot zelfs in mijn hartzakje toe, reanimaties, .... je kan het je gewoon niet voorstellen! Steeds zijn mijn vrouw en 2 dochters, mijn familie en mijn trouwe vrienden in mij blijven geloven en hebben ze ettelijke uren naast mijn bed doorgebracht. Laatst hoorde ik nog het verhaal van een dierbare vriend die mij emotioneel vertelde over de dag dat hij “afscheid van mij kwam nemen” op de IC afdeling. Mijn vrouw hield trouw een dagboek voor me bij, moest ik het tóch overleven, om te beschrijven hoe mijn situatie dagelijks evolueerde en waarin ze vertelde hoe ze aan onze kids duidelijk maakte, dat ze mogelijk verder moesten zonder papa.... Zij gingen samen met mij door hun eigen hel!

Exact 6 maanden na mijn eerste opname mocht ik voor de eerste keer een half uurtje naar huis gaan. Een eerste grote stap, inclusief rollator, dropfoot, pluimgewicht en zo goed als geen levenslust meer over. 7 jaar heb ik vervolgens gerevalideerd, in mijn geval uiteraard lichamelijk maar ook hoofdzakelijk psychologisch. Het niet kunnen aanvaarden van al mijn beperkingen, de woede over wat mij was overkomen, de dagelijkse ellendige lichamelijke problemen (longinhoud 38%) ALLES....!

Na een intensieve psychologische begeleiding slaagde ik er uiteindelijk een jaar of 2 geleden in om de knop definitief om te draaien en mijn leven dankbaar terug in handen te nemen. Ik ben het aan mijzelf, mijn naasten en de vele dokters, verplegers, kinesisten, psychologen, chirurgen, bloeddonoren, ... verplicht om deze kans aux sérieux te nemen.

Met deze mail zou ik aan alle onbezorgde mensen in dit land en bij uitbreiding ook in het buitenland willen vragen om MIJN tweede kans, in MIJN plaats niet te willen verpesten!

Een besmetting met Corona betekent voor mij mogelijk einde van het verhaal en dat van ons gezin zoals we het vandaag kennen en koesteren.

Misschien kan het helpen om een gezicht en een verhaal te kleven op 1 van de mensen uit de “kwetsbare groep” .... Geloof mij, het zijn niet allemaal 80 en 90 jarigen hoor, maar ook heel veel mensen zoals ikzelf.

Doe mij aub een groot plezier en luister EINDELIJK naar alle richtlijnen van de overheid. Hou afstand, blijf binnen, vermijd onnodige contacten en verlaag zo je eigen risico, dat van je naasten en dat van mij en mijn gezin!

Misschien krijg je de kansen NIET die ik wel gekregen heb”