Jamie-Lee Six komt op tegen pesten Redactie

03 oktober 2018

06u50 1 Actrice en influencer Jamie-Lee Six steunt de nieuwe campagne van Cartoon Network en Awel tegen pesten. Ze roept kinderen op om zich actief in te zetten voor vriendschap, eigenheid en tegen pesten.

Six zit zelf vaak op sociale media en daar krijgt ook zij soms te maken met negatieve reacties. "Pesten gebeurt nog al te vaak en kan iedereen overkomen. En dat moet stoppen", zegt ze. "Iedereen is bijzonder en iedereen verdient respect." Ze verwijst daarbij onder andere naar kindjes die twee mama's of twee papa's hebben. "Wees sterk en wees de persoon die je wil zijn." De actrice uit 'D5R' vraagt kinderen die gepest of uitgesloten worden om zich te laten horen. En aan de pesters: "Wees een maatje, geen pestkop".

Een online platform geeft kinderen via enkele nuttige tips en vuistregels informatie over hoe je met pesten omgaat en hoe je het makkelijkst vriendschap sluit in een nieuwe omgeving.

De campagne wordt ondersteund door Awel, dat een luisterend oor biedt aan kinderen en jongeren die met pesten te maken krijgen. Of je nu pest, ziet pesten of wordt gepest, Awel is te bereiken via www.awel.be of het gratis nummer 102.