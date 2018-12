Jambon zet deur voor vervroegde verkiezingen open: “Als systeem vast zit, is het logisch dat je naar de kiezer gaat” Nathalie De Bisschop Jan De Meulemeester

15 december 2018

18u52

Bron: VTM Nieuws 38 Voor Jan Jambon, de voormalige vicepremier voor N-VA, is het duidelijk: er komen beter vervroegde verkiezingen. “Ik denk dat dit feuilleton best snel gestopt wordt”, zegt hij aan VTM NIEUWS. “Verkiezingen is de meest zuivere vorm om het bestuur opnieuw in handen te nemen.”

N-VA-voorzitter Bart De Wever zette de deur naar vervroegde verkiezingen gisteren al op een kier. Jambon duwt ze nu verder open. De gewezen vicepremier zegt dat vervroegde verkiezingen de enige zuivere manier zijn om een eind te maken aan de huidige politieke verwarring. Het wordt almaar duidelijker dat de huidige regering niet op steun zal moeten rekenen van de N-VA.

“Ik constateer dat er heel weinig ruimte is om te manoeuvreren en dat naar de kiezer gaan misschien toch wel de beste oplossing is”, zegt Jambon. “Ik denk dat het in deze situatie, waarbij er een regering is die nauwelijks 52 van de 150 zetels in de Kamer heeft, het elke keer een eigenaardige situatie gaat zijn.”

Zuiver

“Ik denk dat dit feuilleton best gestopt wordt. Verkiezingen is de meest zuivere vorm om het bestuur opnieuw in handen te nemen”, voegt Jambon daaraan toe. “Naar de kiezer gaan, de kiezer laten spreken en dan zo snel mogelijk een sterke regering maken, een regering die een meerderheid heeft in het parlement. Ik denk dat dat sneller voor stabiliteit kan zorgen dan de huidige heel moeilijke situatie.”

Volgens Jambon heeft zijn partij absoluut geen schrik van verkiezingen. “Wanneer het systeem vast zit is het logisch dat je naar de kiezer gaat. Ik constateer dat er heel weinig manoeuvreerruimte is en dat misschien naar de kiezer gaan toch wel de beste oplossing is.”

“Hoofd koel houden”

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) vindt vervroegde verkiezingen op dit moment geen goed idee. Hij waarschuwt voor de gevolgen van vervroegde verkiezingen, waar de N-VA voor pleit. “Dan zitten we voor een jaar, misschien zelfs twee, zonder regering”, zegt hij.

“Ik heb geen schrik van vervroegde verkiezingen”, zegt hij in de studio van VTM NIEUWS. “Maar ik denk dat we het hoofd koel moeten houden.”