Jambon zet 10.000 politiemensen in tijdens Navo-top: "Het wordt een mega-operatie" Redactie

05 juli 2018

08u53

Bron: Belga 0 Tijdens de Navo-top in Brussel van volgende week en de twee dagen voordien zullen opgeteld 10.000 politiemensen worden ingezet. Dat is vernomen op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). "De puzzel is gelegd", luidt het bij zijn woordvoerder. "Het wordt een mega-operatie."

De Navo-top vindt plaats op 11 en 12 juli, maar ook de dagen voordien worden agenten opgetrommeld. Alles samen gaat het om 10.000 agenten, zowel lokale als federale. Dat komt neer op een gemiddelde van ongeveer 2.500 agenten per dag, al is er op 11 en 12 juli sprake van "ongeziene pieken". Er is ook steun van militairen voorzien.

Het kabinet-Jambon onderstreept de omvang van de operatie, zeker in combinatie met de muziekfestivals en een eventuele halve finale van de Rode Duivels op de Wereldbeker Voetbal in Rusland.