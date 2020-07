Jambon wil voor reeks portefeuilles twee federale ministers, premier Wilmès reageert meteen afwijzend TT LH

11 juli 2020

08u21

Bron: Belga 188 Voor de federale ­regeringsonder­handelingen lanceert Vlaams minister-president Jan ­Jambon (N-VA) in Het Nieuwsblad een opvallend voorstel. Hij stelt voor om een reeks ministerportefeuilles in de volgende federale regering te verdelen tussen een Nederlandstalige en Franstalige minister. Premier Sophie Wilmès (MR) reageert afwijzend op het voorstel.



"De Vlaamse minister van Werk (in de federale regering, red.) zou dan nauw samenwerken met zijn collega van Werk in de Vlaamse regering", zegt Jambon in het interview naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. "Samen zijn zij dan verantwoordelijk voor een beleid op maat van Vlaanderen."

Ook voor ­andere domeinen stelt hij dat voor, al wil hij die niet ­concreet noemen. Meest logisch lijken Volksgezondheid en Economie, die ook gedeelde bevoegdheden zijn met de deelstaten.



De extra ministers ziet hij als een overgangsmaatregel. "Intussen kunnen we aan de verdere splitsing van de ­bevoegdheden werken", aldus Jambon. Het einddoel blijft voor de minister-president het ­confederalisme. In het interview steekt hij de hand uit naar PS om elkaar daarover "diep in de ogen te kijken".

Als minister op het federaal niveau moet je het hele land verdedigen. Het maakt niet uit van je welke zijde van de taalgrens je komt Premier Wilmès

“Bevoegdheden zoals arbeidsmarkt en gezondheidsbeleid moeten op één hand komen”, aldus Jambon deze middag bij VTM NIEUWS. “Je kan dat al voorbereiden door ze te splitsen binnen de federale regering. We moeten naar een ander model gaan”, gaf de Vlaams minister-president meer duiding. Volgens Jambon worden de zaken daarmee niet complexer. “Ik praat niet over meer ministers, ik praat over wie voor wat bevoegd is. Ik wil het aantal ministers in een federale regering niet uitbreiden.”

Premier Sophie Wilmès (MR) wil niet dat het voorstel op tafel komt. “Als minister op het federaal niveau moet je het hele land verdedigen. Het maakt niet uit van je welke zijde van de taalgrens je komt. Ik denk niet dat dit noodzakelijk is”, zegt ze afwijzend.

