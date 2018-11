Jambon wil transmigranten volgen via hun gsm-signalen IB AW

24 november 2018

05u01

Bron: De Morgen 11 Om mensensmokkelaars efficiënter op te sporen, pleit veiligheidsinstituut Vias ervoor 'wifi-snuffelaars' in te zetten. Die zouden verdachte gsm's kunnen volgen via een code. Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) is meer dan geïnteresseerd.

“We zijn er voorstander van om deze techniek te gebruiken in het kader van een gerechtelijk onderzoek”, aldus de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. ‘Wifi-snuffelaars’ vangen de gsm-signalen op van transmigranten aan het Noordstation of het Maximiliaanpark. Vervolgens kan de politie volgen hoe vaak en op welke manier ze de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wagen.



Zo wil Vias het mensensmokkelnetwerk oprollen. "Telefoons zijn het belangrijkste wapen van mensensmokkelaars. De 'wifi-snuffelaar' vormt het ideale hulpmiddel voor de politie om de smokkel aan te pakken, want nu dweilen ze met de kraan open”, klinkt het. Als dat lukt, zal de overlast aan populaire plaatsen waaronder het Noordstation, ook verdwijnen, redeneert het veiligheidsinstituut.

Moeilijkheid

De techniek die gebruikt wordt om gsm-signalen te volgen is vergelijkbaar met een techniek die nu al wordt ingezet om verkeersstromen op de autosnelweg te monitoren en zo files te voorspellen. Er is daarbij enkel de mogelijkheid om bewegingen te volgen, verder blijft het signaal anoniem. Van privacyschending is dus geen sprake.



Anderzijds zal het erg moeilijk zijn om de juiste signalen op te pikken. Zeker op drukke plaatsen zoals het Noordstation én overigens ook het Maximiliaanpark, waar er dagelijks duizenden mensen passeren.

Slimme geluidsdetectoren en sensoren

De woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt in De Morgen het voorstel verder te onderzoeken, in overleg met justitie. Jambon is ook vragende partij voor een ander voorstel van Vias, waarbij slimme geluidsdetectoren en sensoren aan vrachtwagens worden bevestigd. Die moeten meten wanneer transmigranten een vrachtwagen proberen binnen te dringen.