Jambon wil "strengere omlijning" beoordelingskaders bij rekrutering politie

09 september 2018

22u17

De beoordelingskaders tijdens de rekruteringsprocessen bij de politie moeten strenger en strakker omlijnd worden. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zondagavond, in een reactie op het rapport in navolging van de berichtgeving van De Standaard over ongeschikte politiekandidaten die toch door de selecties raken.

De Standaard schreef zaterdag dat de reden dat ongeschikte kandidaten toch mogen starten met een politieopleiding gezocht moet worden bij het grote tekort aan politieagenten. Anonieme bronnen van de krant hadden het over politieke druk om de streef­cijfers te halen.

Jambon ontkende zaterdag met klem dat er sprake zou zijn van druk, en gaf de federale politie het bevel de opgesomde cases "tot op het bot" uit te zoeken.

Uit het rapport blijkt volgens Jambon dat de wettelijke regels in deze cases zijn gevolgd, maar dat wel vragen gesteld kunnen worden "bij de inschatting die in sommige cases door bepaalde instanties binnen het rekruteringsproces werd gemaakt". "De beoordelingskaders tijdens rekruteringsprocessen moeten bij de politie strenger en strakker omlijnd worden, zodat er minder ruimte is voor interpretatie", luidt Jambons conclusie.

De minister wil dat de rekruteringsprocessen worden geoptimaliseerd. Zondagavond kreeg hij naar eigen zeggen de garantie van Claude Fontaine, de commissaris-generaal bij de federale politie, dat hij zich daar volledig op zal toeleggen.