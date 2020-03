Jambon wil opnieuw meer mensen aan het werk: “Er wordt te makkelijk naar technische werkloosheid gegrepen” ttr

25 maart 2020

17u24

Bron: belga 0 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil opnieuw meer mensen aan het werk. Onder meer in de bouw en bij de dienstenchequebedrijven wordt er soms te snel beroep gedaan op de regeling van technische werkloosheid, zei hij in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement.

De Vlaamse regering heeft momenteel niet de intentie om de hinderpremie uit te breiden, zei Jambon vandaag. "Dat neemt niet weg dat we geen oog hebben voor alle andere vragen. De freelancers, de culturele sector, de sportsector, de jeugdsector, de evenementensector, de reisbureaus, de autocarbedrijven,... Die zijn natuurlijk ook getroffen", aldus de minister-president. "Ik engageer mij dat er ook voor die mensen een regeling komt. Maar de hinderpremie blijft voorbehouden voor zij die gedwongen worden te sluiten door de regels van de Nationale Veiligheidsraad."

In de nieuwe maatregelen die de regering nog zal aankondigen, moet de focus liggen op meer activiteit, vindt Jambon. Als het in veilige omstandigheden kan, moeten er opnieuw meer mensen aan het werk. "Ik denk dat er te makkelijk naar technische werkloosheid gegrepen wordt. Het is vandaag ook goed burgerschap om te zorgen dat de maatschappij blijft draaien. Ik roep daar ook de privésector op om haar verantwoordelijkheid te nemen."

Jambon noemde de bouw en de dienstenchequebedrijven als sectoren waar de social distancing kan worden gerespecteerd. "De meeste mensen kunnen toch gerust boven gaan zitten als de poetsvrouw beneden bezig is? Ik ben het er niet mee eens om heel die sector stil te leggen. Ik denk dat daar meer gewerkt kan worden dan er vandaag gewerkt wordt.”