Jambon wil met gecoördineerde politieacties de omgeving van het Noordstation teruggeven aan reizigers "De opvang in de gesloten centra zal prioritair gaan naar mensen uit het Noordstation met het oog op uitwijzing" KVE

09 mei 2018

21u05

Bron: Belga, VRT NWS 0 Er komen gecoördineerde politieacties om de omgeving van het Brusselse Noordstation "terug te geven aan de reiziger" en er de "veiligheid te garanderen". Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in de Kamer aangekondigd. In Terzake zei Jambon dat de opvang in de gesloten centra prioritair zal gaan naar mensen uit het Noordstation.

Minister Jambon bereikte eerder op de dag een akkoord over een concreet actieplan met de zones Brussel-Noord en Brussel-Hoofdstad, de Dienst Vreemdelingenzaken, de gerechtelijke politie, de federale politie en de spoorwegpolitie over de aanpak van de aanwezigheid van transmigranten in en rond het station Brussel-Noord. Maandag hadden ze daarover al een principieel akkoord gesloten.

De doelstelling van het akkoord in vierledig. Het gaat over het verhogen van de veiligheid en het garanderen van de openbare orde en hygiëne, het ontmoedigen van alle vormen van overlast, de intensifiëring van de gecoördineerde acties en tot slot het volhouden van ontradend optreden.

De minister kondigde aan dat er voldoende politiecapaciteit zal worden vrijgemaakt. Hij verwees naar de reserve van de federale politie. Naar verluidt zouden de acties morgen van start gaan en volgens Jambon zullen die indien nodig de komende weken voortduren. "Het doel is het station terug te geven aan de reiziger en de veiligheid te garanderen", besloot Jambon. De acties zullen voorwerp van evaluatie uitmaken.

Opvangcapaciteit in gesloten centra wordt opgedreven

In Terzake zei minister Jambon dat hij met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft afgesproken dat de opvang in de gesloten centra prioritair naar mensen uit het Noordstation zal gaan. Jambon benadrukte dat de huidige regering de opvangcapaciteit van de gesloten centra opdrijft. Binnenkort gaat er een nieuw centrum in Holsbeek open en er staan ook nog projecten in de buurt van Antwerpen en Charleroi op stapel. "Van de vorige regering hebben we het minst aantal opvangplaatsen geërfd, als Holsbeek klaar is, zullen we het meeste aantal hebben."

Jambon riep burgemeester van Schaarbeek Bernard Clerfayt (DéFI) op om te "stoppen met politieke spelletjes en met voortdurend de confrontatie aan te gaan".