Jambon wil fusie politiezones Brussel niet eenzijdig doorvoeren: "Dat is een ramp creëren" EB

18u03

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon vandaag tijdens een actualiteitsdebat in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Minister Jambon herhaalde vandaag in de Kamer dat hij voorstander is van fusies van politiezones, en dat niet enkel in Brussel. "Ik wil minder, maar meer slagkrachtige zones", aldus Jambon, die de suggestie van onder meer sp.a en CD&V van de hand wees dat hij de fusie van de zes Brusselse zones met een eenvoudig koninklijk besluit kan realiseren. "Ik wil dit niet eenzijdig bij KB doorvoeren. Dat is een ramp creëren", benadrukte hij. Het komt er voor hem op aan om eerst een draagvlak voor dergelijke fusie te creëren.

"Ik heb nooit een politieke verantwoordelijke of een politiedienst met de vinger willen wijzen over de rellen van 11 november in Brussel." Dat benadrukte minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon vandaag tijdens een actualiteitsdebat in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Hij kondigde ook aan op de uitnodiging in te zullen gaan van de Conferentie van Brusselse burgemeesters om op 6 december van gedachten te wisselen. Hij gaat er van uit dat hetzelfde geldt voor zijn collega van Justitie.

De minister moest op een hele reeks vragen antwoorden na zijn voorstelling van het rapport van de Algemene Inspectie (AIG) over de rellen na de kwalificatie van Marokko voor het komende WK. In de zone Brussel Hoofdstad Elsene vonden bepaalde leidinggevenden dat ze door de minister in vraag gesteld worden.

"Ik heb niemand beschuldigd, ik heb enkel het rapport geciteerd", aldus de minister. Een politie-optreden hangt af van de capaciteit en de leiding. De diagnose van AIG was dat de capaciteit er was, maar dat de leiding onvoldoende was, stelde Jambon. Volgens hem was hét probleem het ontbreken van een plan van aanpak bij onaangekondigde gebeurtenissen. "De aanpak van woensdag (aan het Muntplein, red.) was al een stuk beter dan die van zaterdag", voegde hij eraan toe.

