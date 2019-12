Jambon wil 6 procent btw op nieuwbouw: “Verschil tussen aankoop van een woning en nieuwbouw is te groot” ttr

05 december 2019

15u24

Bron: belga 2 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil dat de volgende federale regering het btw-percentage op nieuwbouw verlaagt van 21 procent naar 6 procent. Dat zei hij op een lunch van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS).

In het regeerakkoord roept de Vlaamse regering het federale niveau al op om het btw-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw te veralgemenen. Nu breidt Jambon dat uit naar alle nieuwbouw. "Momenteel is het financiële verschil tussen de aankoop van een woning en een nieuwbouwwoning te groot. Dat heeft grotendeels te maken met de btw", zei hij. "In afwachting van confederale hervormingen, vraagt mijn regering aan de federale overheid om dit tarief zo snel mogelijk te hervormen. Wat ons betreft moet het naar 6 procent, eventueel enkel voor de buitenschil."

Jambon beloofde de sector ook een ondernemingsvriendelijker klimaat. "Het is een uitdrukkelijk speerpunt van deze regering om de vergunningsprocedures vlotter te laten verlopen. Dat moet meer ten dienste worden gesteld van een gunstig investeringsklimaat. Bevoegd minister Zuhal Demir gaat op korte termijn een procedure opstarten voor de aanwerving van bijkomende bestuursrechters en personeel. Daar zijn middelen voor voorzien."

De regering zal volgens Jambon ook de procedure zelf optimaliseren. "Ook de aanvrager moet een volwaardige positie krijgen in het proces."