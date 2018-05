Jambon: "We brengen in kaart wat er precies is gebeurd in Luik." Ook andere politici reageren na schietpartij KVE

29 mei 2018

12u00 0 Een schietpartij in het centrum van Luik heeft het leven gekost aan twee politieagenten en een passant. De schutter is ondertussen geneutraliseerd. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft laten weten dat het Crisiscentrum de situatie in kaart brengt. Ook andere politici hebben al gereageerd.

Rond 10.30 uur werden schoten gehoord in het centrum van Luik. Een gewapende man opende het vuur op twee politieagenten ter hoogte van het café des Augustins, in de gelijknamige straat. De man vluchtte weg en hield vervolgens een poetsvrouw gegijzeld in het lyceum van Waha. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen van de school zijn in veiligheid gebracht.

De burgemeester van Luik Willy Demeyer is ter plaatse gegaan en staat in contact met de korpschef. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) meldt op Twitter dat “het Crisiscentrum de situatie in kaart brengt”.

"Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van deze gruwelijke daad in Luik", klinkt het nog. "We brengen momenteel in kaart wat er precies is gebeurd.

Het Crisiscentrum meldt dat er een veiligheidsperimeter is ingesteld en vraagt om de zone te vermijden en zodoende de hulpdiensten niet te belemmeren.

De burgemeester van Luik laat op Twitter weten dat alle kinderen van de school in veiligheid zijn gebracht.

Premier Charles Michel veroordeelt het blind geweld in Luik en zegt de situatie op de voet te volgen.

Minister van Justitie Koen Geens drukt zijn diep medeleven uit aan de slachtoffers, hun nabestaanden en de diensten.

"Als bestuurlijk hoofd van het grootste politiekorps is zo’n drama een absolute nachtmerrie. Mijn diep respect voor de agenten", schrijft Bart De Wever (N-VA) op Twitter.

Groen-voorzitter Meyrem Almaci heeft ook reeds gereageerd op de schietpartij in Luik. "Plots komt het harde nieuws van een gijzeling en doden binnen, het nieuws van een zwarte dag voor Luik en voor de politie", klinkt het op Twitter. "Heel veel sterkte aan alle nabestaanden en het politiekorps."

Wouter Beke, voorzitter van CD&V, zegt dat "dit drama nog meer doet beseffen welke inspanningen en opofferingen politie en anderen leveren om ons veilig te laten zijn. "

Ook Hilde Crevits (CD&V) leeft mee met de slachtoffers en hun familie. Net zoals haar collega Kris Peeters (CD&V)

De voorzitter van Open Vld, Gwendolyn Rutten, heeft eveneens een reactie gedeeld op Twitter. "Dit hoop je nooit mee te maken", schrijft ze. "Het grootst mogelijke respect voor de politieagenten die hun leven gaven - en alle anderen die het riskeren, voor onze veiligheid."

Een gelijkaardige boodschap deelde Alexander De Croo (Open Vld) op Twitter:

Minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reyders (MR), zegt solidair te zijn met de ordediensten: "Ze hebben onze volle steun bij hun moeilijke werk."

Elio Di Rupo, voorzitter van de PS, leeft mee met de slachtoffers en wenst de gewonden een snel herstel toe.

Eenzelfde reactie bij Rudy Demotte (PS):

