Jambon vraagt terughoudendheid van ministers over federale regeringsvorming TT

04 december 2019

18u15

Bron: Belga 0 Vlaams minister-president Jan Jambon vraagt zijn ministers om zich "terughoudend" op te stellen in hun uitspraken over de federale regeringsvorming. Dat heeft hij in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter.

De voorbije week kwam het tot verschillende botsingen tussen kopstukken van Open Vld en N-VA over de federale regeringsvorming. Zo waren er de stevige uitspraken van Vlaams viceminister-president Bart Somers aan het adres van N-VA. Hij zei onder meer dat "een blinde kan zien" dat de N-VA geen deel wil uitmaken van de volgende federale regering. N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak dan weer van een "vertrouwensbreuk" met de top van Open Vld nadat de Vlaamse liberalen hadden deelgenomen aan een gesprek tussen de paars-groene partijen.

De vraag is of die spanningen geen weerslag hebben op de Vlaamse regering, waar N-VA en Open Vld samen in de coalitie zitten. Volgens Vlaams parlementslid Filip Dewinter zit de Vlaamse minister-president alvast met "een fundamenteel probleem". "Wat gaat u doen om de consensus in uw regering te herstellen", vroeg Dewinter in het Vlaams Parlement aan Jambon.

Volgens minister-president Jambon is er geen reden tot ongerustheid en is de sfeer in zijn regering "opperbest". "Binnen de Vlaamse regering trekken we aan één zeel en dat zeel is het regeerakkoord", aldus Jambon. De minister-president heeft de ministers in zijn regeringsploeg wel gevraagd om zich "terughoudend" op te stellen in hun uitspraken over de federale regeringsvorming.