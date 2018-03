Jambon vraagt meer verkeerscontroles buiten campagnes ep

Bron: Belga 3 Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft de federale politie gevraagd ook naast specifieke campagnes meer verkeerscontroles uit te voeren. Dat heeft de minister vandaag in de Kamer geantwoord op een vraag van Stefaan Van Hecke (Groen).

Het aantal verkeersdoden bedroeg volgens minister Jambon in 2010 nog 841, terwijl dat aantal in 2016 is gedaald tot 637 doden. Er is dus sprake van een dalende tendens, die zich ook in 2017 zou hebben voortgezet, "maar zolang er één dode valt in het verkeer, zijn er inspanningen nodig", sprak Jambon.

Er lopen zoals bekend breed aangekondigde campagnes, zoals de Bob-campagne, en op dat vlak denkt de minister "dat we goed zitten". Maar dat mag volgens Jambon niet leiden tot een "lagere alertheid" in periodes buiten campagnes. Daarom heeft hij de federale politie gevraagd ook buiten die periodes de inspanningen op te schroeven.

De minister zat daarmee op dezelfde lijn als Kamerlid Van Hecke. "We hebben allen dezelfde doelstelling, namelijk het aantal verkeersslachtoffers naar beneden krijgen", aldus het groene parlementslid. "Het aantal controles moet fors omhoog als we meer levens willen redden".