Jambon vraagt CD&V om Spaanse "neofascist"-uitspraak af te keuren

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) hoopt op een vorm van excuses of afkeur van partijgenoten in het Europees Parlement van de Spaanse Pilar Ayuso Gonzalez, die hem gisteren een "neofascist" noemde. Dat heeft hij verklaard in Wakker Op Zondag op ATV. De Partido Popular van Gonzalez hoort samen met onder meer CD&V tot de EVP-fractie in het Europees Parlement. Jambon noemt de uitspraak "totaal van de pot gerukt" en "niet ernstig".

Gonzalez deed de uitspraak op Twitter, bij foto's van een Catalaanse vlag die op een politiewagen ligt - genomen tijdens de manifestatie van 45.000 Catalanen en hun sympathisanten in Brussel donderdag. "Ik heb vroeger zelf ook nog betoogd en als je dan een Vlaamse vlag op een politiewagen kon leggen zag je dat als een overwinning", verklaart Jambon de foto. Eerder had hij al aangegeven dat niet hij maar wel de burgemeester verantwoordelijk is voor de lokale politie.

Jambon herhaalde vandaag ook dat hij zowel in Brussel als in Vlaanderen en Wallonië naar een fusieronde van politiezones wil, maar dat daar eerst draagvlak voor moet zijn. "Daar werken we momenteel aan", geeft hij aan. Tussendoor bevestigde Jambon dat de kans groot is dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 opnieuw lijsttrekker wordt in Brasschaat, waar hij momenteel al titelvoerend burgemeester is. Brasschaat is trouwens zelf ook nog een gemeente met een eigen politiezone.

RV De Brusselse politiewagen met daarop een Catalaanse pro-onafhankelijkheidsvlag.