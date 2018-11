Jambon: "Vier partijen nodig voor beslissing over VN-migratiepact” jv

26 november 2018

08u22

Bron: belga 0 Premier Charles Michel kan het VN-migratiepact niet goedkeuren tegen de wil van één van zijn coalitiepartners in. Dat heeft N-VA-vicepremier Jan Jambon in De Ochtend gezegd. "Je hebt vier partijen nodig om een beslissing te nemen", zegt hij. Nog volgens Jambon wil zijn partij de regering niet doen vallen en is het de N-VA vooral te doen om "de gevolgen van het pact tegen te houden".

De federale regering blijft zoeken naar een oplossing over de verdeeldheid over het migratiepact van de Verenigde Naties, ook bekend als het pact van Marrakesh. Terwijl de andere partijen vinden dat ons land zich achter het pact moet scharen, blijft N-VA als enige binnen de regering met fundamentele vragen zitten. Het is afwachten of en hoe een elegante oplossing kan worden gevonden.



Hier en daar is al gespeculeerd over een mogelijke val van de regering-Michel. Maar dat is volgens N-VA-vicepremier Jan Jambon alvast "niet de bedoeling" van zijn partij. "De regering heeft al voor veel hete vuren gestaan. Iedere keer zijn we erdoor geraakt", aldus Jambon. "Onze bedoeling is niet om de regering te laten vallen, onze bedoeling is om de gevolgen van het pact tegen te houden", zegt de N-VA'er.



Jambon laat er wel geen misverstand over verstaan. Premier Michel kan de goedkeuring van het pact niet zonder meer doordrukken of de tekst op eigen houtje goedkeuren. "De premier kan het niet goedkeuren tegen de zin van één van zijn coalitiepartners. Je hebt vier partijen nodig om een beslissing te nemen", zegt Jambon.

