Jambon verzekert: "Ofwel woonbonus, ofwel verlaagde registratie. Niemand valt tussen de mazen van het net"

06 oktober 2019

13u30

Bron: De Zevende Dag 14 In ‘De Zevende Dag’ heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vandaag verzekerd dat iedereen die dit jaar nog een woning koopt ofwél de woonbonus krijgt, ofwél de verlaagde registratierechten. Jambon reageerde daarmee op de onzekerheid die de laatste dagen was ontstaan over een groep kopers die met dubbele pech leek geconfronteerd te worden: wie dit jaar nog de zogenaamde compromis zou ondertekenen en pas volgend jaar de notariële akte, dreigde tussen de twee in te vallen.

De nieuwe Vlaamse regering laat de woonbonus, die recht geeft op een belastingvermindering gedurende de looptijd van een hypothecaire lening, uitdoven. Concreet zullen kopers van wie de notariële akte na 31 december 2019 verleden wordt geen recht meer hebben op die woonbonus. Zij moeten dan wel maar 6 procent registratierechten betalen (in plaats van 7 procent), of 5 procent als de lening aangegaan wordt voor een ‘ingrijpende energetische renovatie’.

We gaan het de komende dagen zo modelleren dat er niemand tussen de mazen van het net valt, maar ook niet dat het dubbelop zal zijn

Tussen de twee

Maar omdat voor de vastlegging van de registratierechten niet naar de datum van de authentieke akte, maar naar de datum van de verkoopsovereenkomst of ‘compromis’ gekeken wordt, dreigde een categorie kopers te ontstaan die tussen de twee stelsels valt. Concreet: wie voor nieuwjaar zijn compromis ondertekent, maar na nieuwjaar zijn notariële akte, dreigde (nog steeds) 7 procent registratierechten te betalen, maar ook geen recht (meer) op de woonbonus te hebben.



Dat zal echter niet gebeuren, aldus Jan Jambon. “Niemand zal tussen de twee systemen vallen óf van de twee systemen kunnen profiteren”, stelde de Vlaamse minister-president in ‘De Zevende Dag’. “We gaan het de komende dagen zo modelleren dat er niemand tussen de mazen van het net valt, maar ook niet dat het dubbelop zal zijn.” Hoe die regeling er concreet zal uitzien, is vooralsnog onduidelijk.

“Pervers systeem”

Jambon beklemtoonde ook opnieuw dat de woonbonus ‘een pervers systeem’ is dat moet verdwijnen, omdat het de prijzen op de woningmarkt hoog houdt. Hij maakt zich sterk dat als de woonbonus verdwijnt, “de prijzen van huizen naar normale bedragen zullen zakken”. “Als een maatregel perverse effecten heeft, moeten we de moed hebben om daarmee te stoppen”, besloot hij. En ook: “Toverformules waarmee je niemand pijn doet, bestaan niet.”