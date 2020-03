Jambon verwerpt idee van brede steun voor ontslagnemende regering NLA

15 maart 2020

12u22

Bron: Belga 5 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wijst de piste om de ontslagnemende regering vanuit het parlement te steunen door de zes partijen die gisterenavond rond de tafel zaten af. “We hebben nu nood aan een regering met volheid van bevoegdheid, van beperkte omvang, met een beperkte opdracht en een beperkte samenstelling”, zei hij vanmiddag in De Zevende Dag. “De N-VA is de grootste partij van het land, welk recht hebben de Franstalige partijen om oekazes tegen ons te stellen?”

Jambon zei dat de oproep van N-VA-voorzitter Bart De Wever gisteren om een noodregering van één jaar te vormen ervoor zorgde dat de zes partijen (PS en MR aan Franstalige kant, en N-VA, CD&V, Open Vld en sp.a aan Vlaamse kant) ernstige gesprekken voerden. "Gisteren is er ernstig gepraat, vandaag gaat men verder en hopelijk kunnen we landen", stelde de Vlaamse regeringsleider.

Tijdsverlies

Naar verluidt zouden de Franstalige partijen na afloop van de vergadering, die vanochtend om 2 uur afliep, zich vragen gesteld hebben over een dergelijke noodregering. Dan moeten nieuwe ministers aangeduid worden en nieuwe kabinetten samengesteld worden, wat tijdsverlies zou zijn.

Vooral bij de PS zou er heel wat weerstand zijn om samen met N-VA in een regering te stellen. Dat is vooral het geval bij de jongeren en de Brusselse federatie, onder voorzitterschap van Ahmed Laaouej, de PS-kamerfractieleider. Zo stelde Brussels parlementslid Jamal Ikazban (PS) op Twitter dat het "totaal ondenkbaar is een regering, ook al is het een noodregering, te vormen met een nationale partij die ononderbroken een groot misprijzen toont voor vreemdelingen en vluchtelingen".

Il est complètement impensable d'imaginer un gouvernement, même d'urgence, avec un parti nationaliste qui n'a jamais cessé d'exprimer son mépris nauséabond à l'égard des populations d'origines étrangères et des réfugiés ! #NoPasaran Jamal Ikazban(@ ikazban) link

“PS heeft geen recht om oekazes te stellen tegen N-VA”

Jan Jambon reageerde erg afwijzend op deze piste. "Hier word ik boos van. De grootste partij van het land steekt de hand uit en dan kom je in dergelijke spelletjes terecht", sneerde hij. Volgens hem zou het aanblijven van de huidige ontslagnemende regering met de steun vanuit het parlement een extra stap betekenen. Voor elke maatregel die binnen die regering wordt genomen, zou er telkens steun in het federaal parlement moeten gezocht worden. "De regering moet doortastend zijn. Een noodregering is een stap korter om doortastend te kunnen optreden", benadrukte hij.

Jambon wees erop dat de afgelopen dagen grondig gepraat is tussen N-VA en PS. "Maar de essentie is dat de PS niet met ons in de regering wil zitten", stelde hij vast. "We zijn de grootste partij van het land. Welk recht hebben de Franstaligen om dergelijke oekazes tegen ons te stellen?", vroeg hij zich af.