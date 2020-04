Jambon: “Versoepeling van de maatregelen zit er nog niet in” NLA

12 april 2020

14u56

Bron: VTM NIEUWS, Belga 98 Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zit een versoepeling van de maatregelen er niet in. Dat zegt hij in VTM NIEUWS. Hij benadrukte ook dat er geen ‘coronabelasting’ zal komen, waarbij de burger zou moeten betalen voor de coronacrisis.



Woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad samen om de maatregelen die nu van toepassing zijn om de verspreiding van het coronavirus in te dijken opnieuw te evalueren. Volgens Jambon zit een versoepeling van de huidige maatregelen er niet in, maar de regering zal de adviezen van de gezondheidsexperts volgen. Hij hoopt na “afzienbare tijd” op een versoepeling.

Geen coronabelasting

Een ‘coronabelasting’, waarbij de Vlaming hogere belastingen zou moeten betalen om de kosten van de coronacrisis te dekken, komt er alleszins niet. “Daarvoor zit de Vlaamse begroting structureel veel te goed in elkaar. De kosten zullen gedekt worden door een herschikking van de uitgaven van de Vlaamse regering”, zegt Jambon.

“Beke is niet te laat in gang geschoten”

Jambon nam het in het studiogesprek bij VTM NIEUWS ook op voor zijn minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Die laatste kreeg de voorbije week kritiek voor de aanpak van de crisis in de Vlaamse woonzorgcentra. “Nee, Wouter Beke is niet te laat in gang geschoten.” Volgens Jambon heeft Beke wel degelijk snel en adequaat ingegrepen, bijvoorbeeld door als eerste te zeggen dat de woonzorgcentra geen bezoek meer mochten ontvangen. “Dit is een crisis zoals we die nog nooit gezien hebben. Ik neem het niet dat Beke met de vinger wordt gewezen.”

Verder zal de raad beslissen over het lot van de zomerfestivals en het al dan niet heropenen van de scholen na de paasvakantie. Ook reisadviezen staan op de agenda. Erika Vlieghe, professor infectieziekten aan het UA en UZA en voorzitter van de expertengroep, zei eerder in VTM NIEUWS dat de grenzen deze zomer gesloten moeten blijven. “Als de maatregelen enigszins versoepelen, laten we dan toerisme in het binnenland promoten”, zei Jambon. “Die sector ziet ongelooflijk af.”

Bekijk hier het volledige studiogesprek:



