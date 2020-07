Jambon verdedigt maatregelen Veiligheidsraad: “Je kan van alles een probleem maken en een achterpoortje zoeken” TT

23 juli 2020

19u45

Bron: VTM Nieuws 0 Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft de Veiligheidsraad wel degelijk de juiste maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus verder in de dijken. Dat zei hij vanavond in VTM Nieuws, waar hij vragen van kijkers beantwoordde. Volgens verschillende virologen hadden de overheden nochtans meer maatregelen moeten nemen.



Jambon noemde de huidige coronacijfers “slecht”. “We moeten optreden, en vooral met z’n allen de regels volgen. Er is nog geen reden om te panikeren, dan zouden we opnieuw richting lockdown gaan. Maar dat iedereen tot de orde wordt geroepen, is duidelijk. Van verdere versoepelingen die normaal vandaag afgekondigd zouden worden, is absoluut geen sprake.”

Verschillende virologen gaven na de Nationale Veiligheidsraad aan dat ze graag meer maatregelen hadden gezien, zoals de inperking van de sociale bubbel van 15 naar 10. Maar volgens de Vlaamse minister-president zijn er wel degelijk bijkomende maatregelen genomen. “Het dragen van mondmaskers wordt uitgebreid, het reizen wordt weer strenger, burgemeesters gaan strenger kunnen optreden. (...) We hebben nu ook gegevens: we bepalen per gemeente hoe erg het probleem is. In die zin kan het Agentschap Zorg en Gezondheid aangeven aan een burgemeester waar er problemen zijn en waar er opgetreden moet worden. Dat was enkele weken geleden moeilijker.”

Waarom er nu beter lokaal opgetreden kan worden met meer dan 300 besmettingen per dag, tegenover slechts 80 per dag enkele weken geleden, is volgens Jambon nochtans logisch. “Het testsysteem gaat nu vlotter dan drie weken geleden. De epidemie is al vier maanden gaande, maar we zijn zes weken geleden begonnen met contacttracing. Ik ken weinig informaticasystemen die vanaf de eerste dag juist werken. Dat is traag, maar dit is een crisis die we nog nooit hebben meegemaakt. Er waren geen handboeken, geen draaiboeken, geen software, en dit moest allemaal heel dringend.”

"Genoeg signalen”

Volgens Jambon is er op de Veiligheidsraad gezamenlijk beslist de sociale bubbel van vijftien personen te behouden, en niet te verkleinen. “We hebben wel een signaal gegeven: mondmaskers verplichten, strengere regels over het buitenland, lokale maatregelen: dat zijn volgens ons allemaal genoeg signalen. Plus: vandaag kan je je radio of tv niet opzetten of je hoort dat de cijfers achteruit gaan.”

Bovendien, aldus Jambon: “Er wordt toch niet op die vijftien gecontroleerd. Dat wil niet zeggen dat je de deur kan laten openstaan, maar wie zou van vijftien naar tien gaan? De mensen die de regels nu al minutieus volgen. Zij hebben met vijftien ook geen problemen veroorzaakt, dus daar zit het probleem niet. Wie vandaag niet weet dat het niet goed gaat met de curve, en de maatregelen niet volgt, die wil het niet horen. Die zal je met een kleinere bubbel ook niet bereiken.”

Ook het gebrek aan controle is volgens Jambon onvermijdelijk. "Als we een systeem opzetten waarbij je op geen enkele burgerzin meer beroep kan doen en de politie alles moet controleren, leven we in een maatschappij waarin ik niet wil leven. Op de meeste plaatsen in de horeca worden de maatregelen correct nageleefd. Je kan van alles een probleem maken en het achterpoortje zoeken. Dat kan ook met snel rijden en door het rode licht rijden.”

“Het zal nooit goed zijn”, vatte Jambon samen. “De ene keer gaan we te snel en zegt u dat de mensen niet kunnen volgen, de andere keer is het ook niet goed. Ik denk niet dat we tijd hebben verloren. We hebben de zaken goed voorbereid. Ik ben er niet gerust in, maar we nemen samen de beslissingen en zien erop toe dat ze uitgevoerd worden.”

