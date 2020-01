Jambon: “Veel kiezers geloven graag al die grote beloften van Vlaams Belang. Die zouden wel eens getoetst mogen worden aan de realiteit” “Ik wil de negatieve bladzijde omslaan en vooruit kijken” ADN

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil een nieuwe start nemen dit jaar: "Ik wil de negatieve bladzijde omslaan en vooruit kijken", zegt hij in een interview met De Zondag. Daarin doet hij ook enkele opvallende uitspraken over het Vlaams Belang.

De Vlaamse minister-president wil een streep trekken achter de woelige start van zijn Vlaamse regering. “Natuurlijk worden onze besparingen niet op applaus onthaald. Dat had ik ook niet verwacht”, aldus Jambon. “Ik ben ervan overtuigd dat deze regering potten kan breken. We zullen hard moeten werken om het vertrouwen in de politiek te herstellen, maar het kán. Hetzelfde voor dat onbehagen, dat onmiskenbaar aanwezig is. Dat kán weggewerkt worden.”



Daarvoor wil hij “eerst en vooral een positief verhaal vertellen”. “Ik wil de negatieve bladzijde omslaan en vooruit kijken.”

Laten we stralen in plaats van balen. Dat is toch een statement, niet? Vlaams minister-president Jan Jambon

“Tegenwicht bieden”

Volgens Jambon is Vlaanderen bijvoorbeeld “wereldtop in zoveel dingen”. “In China kijken ze vol verwondering naar wat wij doen op vlak van artificiële intelligentie, op vlak van farma, noem maar op. Onze tewerkstelling was nooit zo hoog. Dát discours wil ik brengen. De gemiddelde burger is zich daar niet van bewust. Veel mensen focussen op het negatieve. Ik wil een tegenwicht bieden, die balans herstellen. Vlaanderen is een mooi land om te leven.”



“Met geklaag en negativisme schieten we niets op”, klinkt het verder. “Dat is mijn voornemen voor het nieuwe jaar. Laten we stralen in plaats van balen. Dat is toch een statement, niet?”

Vlaams Belang

Jambon gaat onder meer nog in op de opmars van het Vlaams Belang. Of hij nu een coalitie zou overwegen met die partij? “Die vraag stelt zich nu niet. We hebben een sterke regering zonder Vlaams Belang”, stelt hij. “Ik heb wel altijd gezegd dat ik het onverstandig vind om Vlaams Belang bij voorbaat uit te sluiten voor onderhandelingen.”

Wij doen die partij áltijd een ongelooflijk cadeau. Vlaams Belang wint verkiezingen, maar hoeft nul verantwoordelijkheid op te nemen Jan Jambon

“Wij doen die partij áltijd een ongelooflijk cadeau”, betoogt Jambon. “Vlaams Belang wint verkiezingen, maar hoeft nul verantwoordelijkheid op te nemen. Zij hoeft nooit te bewijzen dat haar programma de toets met de realiteit kan doorstaan. Daarom kan ik mij inbeelden om hen op te nemen in een regering, zeker als een derde partij nodig is. Dat zou maken dat hun inbreng sowieso onschadelijk is. Maar dan zouden al die kiezers wel inzien dat die partij toch niet de grote toverformules bezit.”

“We riskeren vandaag om het Vlaams Belang nóg groter te maken in 2024", voegt Jambon nog toe. “Veel kiezers geloven graag al die grote beloften. Daarom zouden die wel eens getoetst mogen worden aan de realiteit. Maar dat is nu dus niet aan de orde.”

Confederale model

Verder is volgens Jambon het confederale model dé oplossing voor de huidige onbestuurbaarheid van het land. "Dat kan nu ingevoerd worden. Dat hoeft niet met nieuwe verkiezingen. Dat vraagt alleen politieke wil en staatsmanschap."

Of een federale regering met paarsgroen een impact zal hebben op de Vlaamse regering? "Dat denk ik wel. Dan ga ik mijn vicepremiers eens diep in de ogen moeten kijken.”