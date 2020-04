Jambon: “Vanaf 11 mei zullen alle ‘contact tracers’ er zijn, daar sta ik garant voor” SVM

29 april 2020

17u51

Bron: Belga 7 Jan Jambon (N-VA) geeft toe dat er een fout is gebeurd met de eerste aanbesteding voor de 1.200 Vlaamse ‘contact tracers’. Maar op 11 mei zal Vlaanderen alle tracingcapaciteit hebben die nodig is. "Daar sta ik garant voor", zei de Vlaamse minister-president in het Vlaams Parlement.



Het in kaart brengen van de contacten van besmette personen vormt een belangrijk onderdeel in de verdere uitrol van de exitstrategie. Bedoeling is dat de regio's die bevoegd zijn voor tracing vanaf 4 mei kunnen proefdraaien in een soort opstartfase.

Aan Vlaamse kant is men op zoek naar 1.200 contactopspoorders. Maar de aanbesteding van een externe consultant botste op problemen en Vlaanderen moet een nieuwe procedure uitschrijven, erkende minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Sp.a: “Vlaanderen lijkt niet klaar”

Dreigt Vlaanderen daarmee achterop te hinken in het verhaal van de ‘contact tracing’? Oppositiepartij sp.a vreest van wel. "4 mei staat voor de deur en wij hebben de indruk dat Vlaanderen niet klaar is", aldus fractieleider Hannelore Goeman in het Vlaams Parlement.

Jambon kreeg het wat op zijn heupen van de kritiek. Volgens hem zal het contract eerstdaags in orde zijn. Vanaf 4 mei zal Vlaanderen kunnen proefdraaien, vanaf 11 mei zal de volle capaciteit benut kunnen worden. "We zullen op tijd klaar zijn. Daar sta ik garant voor", aldus Jambon.

De minister-president counterde de kritiek van de oppositie. Volgens hem maakt die oppositie er zelf "een potje van". "Breng de bevolking niet nodeloos in onrust, want dat is nergens voor nodig. Als overheid nemen wij onze verantwoordelijkheid en komen we onze verplichtingen na. Ondanks alle inspanningen van de oppositie zullen we samen uit deze crisis geraken.”

“Privacy is gegarandeerd”

Veertig contactonderzoekers worden deze week opgeleid, volgende week kunnen nog opleidingsmomenten volgen. “We hebben binnen de Vlaamse overheid een oproep gedaan naar collega’s die vanaf volgende week willen starten met telefonische contactopvolging. We zullen hen de komende dagen een opleiding geven om op 4 mei alvast met een startgroep de contactopvolging te kunnen uittesten”, verklaart woordvoerder Joris Moonens van Zorg en Gezondheid.

Het interfederaal comité testing heeft de voorbije dagen en weken al inhoudelijk en technisch werk verricht om te kunnen starten met de contactopvolging. Zo zijn er vragenlijsten opgesteld die de contactonderzoekers kunnen gebruiken, net zoals basisadviezen voor de mensen die met zieke personen in contact zijn geweest.

Bedoeling is dat er volgende week volop getest kan worden om daarna op grote schaal te kunnen tracen. Het agentschap benadrukt dat de informatie die iemand geeft voor het contactonderzoek strikt vertrouwelijk is en geheim blijft. “De privacy is gegarandeerd”, klinkt het.

