Jambon: "Tweedeverblijvers mogen opnieuw naar hun buitenverblijf", Wilmès geeft nog geen precieze datum

20 mei 2020

13u25

Bron: Belga, VTM NIEUWS 226 “De Nationale Veiligheidsraad heeft een consensus bereikt over het opheffen van het verbod op tweedeverblijvers”, zo heeft Vlaams minister-president Jan Jambon vandaag gezegd in het Vlaams Parlement. Premier Sophie Wilmès geeft nog geen precieze datum. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé zei eerder vandaag al dat de kust niet klaar is voor een massale komst van tweedeverblijvers.



Er is binnen de Nationale Veiligheidsraad “unanimiteit” over het opheffen van het verbod op de tweedeverblijvers. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon vandaag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele. Volgens Jambon zou er vandaag nog een ministerieel besluit, een aanpassing van de FAQ en een publicatie in het Staatsblad volgen.

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon was er eerder deze week (op 18 mei) op een Overlegcomité tussen de verschillende regeringen al een akkoord over het opheffen van het verbod op de tweedeverblijvers. Eigenaars van een tweede verblijf en langetermijnhuurders - mensen die voor minstens een jaar een woning of caravan huren - zouden dan opnieuw hun tweede verblijf mogen bezoeken. Daarover was volgens Jambon op een elektronische bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad ook “unanimiteit”. “Normaal zou daarover vandaag een ministerieel besluit moeten komen en ook een aanpassing van de Frequently Asked Questions (FAQ). Dat is tot op heden niet gebeurd. Dat is een beetje verwonderlijk, want er was unanimiteit”, aldus Jambon.

Nog geen datum

De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week om tweedeverblijvers ten vroegste vanaf 8 juni toe te laten. Maar de roep om eigenaars van een tweede verblijf daar opnieuw gebruik van te laten maken, klinkt de laatste dagen steeds luider. Zo hebben honderden tweedeverblijvers hun krachten gebundeld in een juridische procedure tegen de staat. Maandag kwam ook de oproep vanuit N-VA om het verbod op tweedeverblijvers weer in te trekken. Dat verbod werd ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Premier Sophie Wilmès heeft vandaag in de Kamer herhaald dat mensen op korte termijn terug naar hun tweede verblijf kunnen. “We gaan de heropening niet nodeloos vertragen”, zei de eerste minister. Volgens de premier hebben virologen deze week nog bevestigd dat een heropening van de tweede verblijven geen impact zou hebben op virologisch vlak. “Daardoor zien we geen reden om die toelating nodeloos te vertragen”, zei de premier.

Ze zei ook dat er niet “in clichés” gedacht moet worden. “Het gaat niet alleen om chique villa’s, er zijn ook heel veel mensen die een caravan hebben en die het recht hebben om naar hun tweede verblijf te gaan.” Burgemeester van Middelkerke en Kamerlid Jean-Marie Dedecker drong aan op een precieze datum, maar die is er dus nog niet. Naar verluidt heeft de premier de opdracht gegeven om de gouverneurs te raadplegen, die op hun beurt de burgemeesters bevragen.

“Kust is niet klaar”

Volgens West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé is de kust nog niet klaar voor de komst van de tweedeverblijvers. “Ik gun het iedereen om naar de kust te komen, maar ik vrees voor een overrompeling. Als er te veel volk komt, kan er op de dijk bijvoorbeeld niet voldoende afstand gehouden worden”, aldus Decaluwé. De gouverneur roept daarom op om niet massaal naar de kust te trekken tijdens het hemelvaartweekend. “Het wordt mooi weer en tijdens een verlengd weekend zien veel mensen de kust als oplossing.”

Toch wordt er niet extra gecontroleerd richting kust. De focus van de politiecontroles zal liggen op samenscholingen en het volgen van de afstandsregel.

