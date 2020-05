Jambon roept uitdrukkelijk op: "Begin niet zaterdag met ontvangen van bezoek” Joeri Vlemings

08 mei 2020

12u56 94 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft bij zijn inleiding van de persconferentie van de Vlaamse regering nadrukkelijk opgeroepen om de nieuwe versoepeling - de regel van vier - heel nauwgezet op te volgen en er ook pas zondag mee van start te gaan en NIET zaterdag. Ongetwijfeld zit de voorspelling dat het zaterdag mooi en zondag wat minder mooi weer wordt daar voor iets tussen. Zondag is wel een familiedag, want dan vieren we Moederdag.



“Ik zou mij willen richten naar iedereen - en écht iedereen - om burgerzin te vragen voor deze nieuwe fase”, begon Jambon zijn inleiding. “We gaan zondag - en ik benadruk ‘zondag’, begin er niet zaterdag mee - weer een eerste vorm van bezoek toelaten. Jullie kennen de spelregels: er mogen vier mensen op bezoek komen en het zijn ook altijd dezelfde vier. En ik zou jullie echt willen vragen om hier heel nauwgezet mee om te gaan. Zo gaan we na enkele weken weer wat kunnen versoepelen. Als we er nu wat de kantjes van gaan aflopen, als we het allemaal te vrij gaan interpreteren, komen we misschien in een situatie terecht die niemand wil: namelijk dat we een aantal versoepelingen gaan moeten terugdraaien. Vandaar mijn uitdrukkelijke oproep. Geniet van Moederdag zondag, maar doe dat binnen de perken die opgelegd zijn.”

In VTM Nieuws vatte Jambon het nog eens bondig samen: “We weten dat dit nog altijd een beperking is, maar die is nodig om een volgende stap te kunnen zetten. Vier moeder - ze verdient dat - maar aub, met respect voor de regels”. Hij voegde eraan toe: “De curve daalt elke dag, we zitten echt op een hoopgevend spoor. Het zou zonde zijn dat die curve weer zou oplaaien. Vandaar mijn oproep tot verantwoordelijkheidszin, zoals we die de voorbije weken getoond hebben.” Jambon zei nog vertrouwen in de discipline van de Vlaming te hebben om niet morgen al mensen te ontvangen, ook al is er mooi weer voorspeld.

Duidelijk nu: 4 is 4

Er bestond heel veel onduidelijkheid over de zogenaamde ‘regel van vier’ die de Nationale Veiligheidsraad woensdag had aangekondigd. Vele burgers volgden het onderscheid dat premier Sophie Wilmès zelf had gemaakt tussen enerzijds ‘op bezoek gaan’ en anderzijds ‘bezoek ontvangen’. Dat lag niet in de geest van de versoepelingsmaatregel, want dan zou ieders bubbel exponentieel uitbreiden. Wat uiteraard niet de bedoeling was. Nadien kwam verduidelijking: we mogen vier mensen uit een andere bubbel ontmoeten, en liefst vier uit een en dezelfde bubbel (gezin), en dit los van bezoek ontvangen of op bezoek gaan. En die vier moeten ook enkel voor jou (en je gezin) kiezen.

Vanochtend verduidelijkte ook viroloog Steven Van Gucht het nog eens: “We raden aan om af te spreken met leden van één ander gezin. Kies goed het huishouden uit waarmee je afspreekt. Blijf binnen die vaste kring. We raden af om met mensen af te spreken die uit verschillende huishoudens komen. Als we dat doen, kan het virus zich beter verspreiden.”

