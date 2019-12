Jambon reageert op uithaal Magnette: "PS wil absoluut niet met N-VA regeren” SVM JV

13 december 2019

08u27

Bron: Belga, Radio 1 50 Volgens Jan Jambon (N-VA) is het duidelijk dat de PS niet met de N-VA wil regeren. Dat leidt de Vlaamse minister-president af uit de uitspraken van PS-voorzitter Paul Magnette. "Ik denk dat je zijn uitspraken moet decoderen als: 'PS wil absoluut niet met N-VA regeren'", klonk het in het VRT-radioprogramma ‘De Ochtend’. Volgens Jambon blijft zijn partij bereid om federaal tot een akkoord te komen, maar dan moet er wel "eten en drinken in zitten voor de N-VA-achterban". Pieter De Crem (CD&V) had het in het radioprogramma over de pot die de ketel verwijt.

Magnette gaf gisteren al de doodsteek aan een mogelijke federale regering met PS en N-VA. In een interview op de RTBF noemde Magnette de N-VA een gevaarlijke partij en zei hij dat N-VA-voorzitter Bart De Wever er alles aan gedaan heeft om niet tot informateur benoemd te worden. "Hij wou geen informateur worden. Hij wil geen verantwoordelijkheid nemen. Uit angst om informateur te worden heeft hij de beledigingen en provocaties opgevoerd", klonk het.

Bij N-VA reageert men 'not amused' op de uitval van Magnette. "We zijn heel de tijd constructief geweest. Bart (De Wever; nvdr) heeft zijn hand uitgestoken. Ik denk dat je de uitspraak van Magnette moet decoderen als: 'de PS wil absoluut niet regeren met N-VA'. Bon, dat moet de PS dan maar weten en zien of ze een andere meerderheid kunnen vormen", aldus Jambon.

“Factuur naar ondernemend Vlaanderen”

Jambon spreekt ook tegen dat zijn partij niet bereid zou zijn tot compromissen. "Ik heb het Vlaams regeerakkoord onderhandeld. Als je het N-VA-verkiezingsprogramma naast dat akkoord legt, zie je ook verschillen en zie je dat we zeker bereid zijn tot compromissen. Maar er moet nog wel wijn overblijven als je er een scheutje water hebt ingedaan. We zijn bereid om te onderhandelen en te kijken of er een akkoord mogelijk is, maar dan moet er wel nog voldoende eten en drinken in zitten voor de N-VA-achterban", zegt het N-VA-kopstuk.

Als N-VA federaal verantwoordelijkheid wil nemen, was het van De Wever dan wel verstandig om scherpe uitspraken te doen over de Franstaligen en de nota van informateur Magnette? Denk bijvoorbeeld maar aan de uitspraken over de "Vlaamse tandpasta" tegen de "rood-groene pap"? "Als je de nota van Magnette bekijkt, klopt het wel. De factuur wordt naar het ondernemende Vlaanderen geschoven en de baten zijn voor het kiespubliek in Wallonië", besluit Jambon.

De Crem wil Vlaamse meerderheid in Kamer

“De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”, zei minister van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, Pieter De Crem (CD&V), in hetzelfde radioprogramma vanochtend. “Ze verwijten elkaar dezelfde zaken, of het nu in de taal van Vondel of in die van Molière is.”

De Crem stelde duidelijk dat de N-VA als grootste Vlaamse partij aan zet zou moeten komen. “Ons uitgangspunt is nog altijd dat er een Vlaamse meerderheid in de federale Kamer zou moeten zijn”, aldus De Crem.

Zijn partij wil paars-groen niet "zomaar” depanneren, door ze aan extra zetels te helpen. “Wij zijn niet zomaar te koop. We zijn numeriek overbodig, dus het zal op basis van ons programma moeten zijn. Vergeet ook niet dat de wijze waarop toenmalig informateur Paul Magnette ons heeft behandeld tijdens de informatieperiode volledig respectloos was.” CD&V werd “pas op het einde gehoord”, terwijl ze toch wat op tafel hadden liggen. Zoals het socio-economische beleid van de Zweedse regering dat niet zomaar overboord gegooid mag worden, en hun standpunten in ethische dossiers als abortus en euthanasie.

Doodlopend spoor

De Crem sprak nog over een aantal belangrijke “kiezels” die voor CD&V moeten worden opgeruimd, zoals de vliegwet, de contingentering van de artsen en een eengemaakte politiezone in Brussel. “Dat zijn zaken die wij nu willen aanpakken. We willen niet zomaar meerijden met een trein op een doodlopend spoor.”

De Crem besloot dat de taak van de twee nieuwe informateurs, Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR), nu onder meer is om de grootste partij in Vlaanderen en die in het Franstalige landsgedeelte - de N-VA en de PS dus - samen aan tafel te krijgen.

Van zijn kant riep Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) in De Ochtend PS en N-VA op om te stoppen met elkaar “zware woorden” en verwijten naar het hoofd te slingeren. “De uitspraken van meneer De Wever hebben ons gekwetst. Maar ook Magnette gebruikt zware woorden tegenover de andere gemeenschap”, zei Crucke.

De MR-minister blijft ervan overtuigd dat PS en N-VA moeten nagaan of ze samen een regering kunnen vormen. Als zou blijken dat een regering met PS en N-VA samen niet kan, dan moet men volgens Crucke “zien of we met de andere democratische partijen kunnen verdergaan”. De paars-groene piste lijkt dan open te liggen. “Dat wordt ook niet makkelijk, maar misschien makkelijker dan paars-geel”, besloot Crucke.