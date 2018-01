Jambon: "Tevreden over bekendheid 1722, maar uur wachtrij is geen goede dienstverlening" TT

19 januari 2018

10u09

Bron: Radio 1 0 Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is blij dat steeds meer mensen het niet-dringende noodnummer 1722 kennen, maar zegt lessen te zullen trekken uit de problemen van gisteren. Het nummer werd overstelpt door oproepen van schade tijdens de hevige storm, waardoor er wachtrijen tot een uur ontstonden. "Dat is geen goede dienstverlening", beseft Jambon.

Er kwamen gisteren 31.000 oproepen binnen bij het noodnummer 1722. Dat werd vorig jaar ingevoerd voor niet-dringende noodoproepen, om zo het echte noodnummer 112 te kunnen ontlasten.

"Ik ben blij dat het nummer ingang gevonden heeft in de hoofden van de mensen", zei Jambon vanmorgen op Radio 1. Volgens hem gaat het om een grote verbetering tegenover de situatie van voor het bestaan van 1722. "Vroeger zagen we dat het nummer 112 vaak overbelast werd door oproepen die niet echt het urgente karakter hadden. Met het nieuwe aparte nummer hebben we dat nu al voor een groot deel kunnen oplossen."

Wachtrijen

Maar door het succes van het nummer ontstonden meteen ook lange wachtrijen. "Omdat het gaat over oproepen die geen urgent karakter hebben, is het minder erg", aldus Jambon daarover. "Maar ik heb gehoord van mensen die een uur in de wachtrij hebben gestaan. Dat is natuurlijk geen goede dienstverlening. We zullen daar rekening mee houden."

Al blijft het volgens de minister op voorhand moeilijk in te schatten hoeveel oproepen er zullen binnenkomen.

Gisteren waren er 30 extra krachten die de telefooncentrale van 1722 bemanden, wat het totaal op 80 bracht. Maar er zijn nog vacatures. "Er zitten op dit moment 40 mensen op de schoolbanken, in eerste instantie voor het nummer 112. Een aantal vacatures staat nog open, maar dit is een knelpuntberoep. Mensen kunnen eens kijken op de website van Binnenlandse Zaken."