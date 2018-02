Sven Mary reageert op kritiek van Jambon: "Minister zet rechtbank onder druk in zeer delicaat dossier" Minister vindt vraag van Mary voor vrijspraak Abdeslam onbegrijpelijk TMA

11 februari 2018

12u52

Bron: Belga 0 Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft vragen bij de vraag van advocaat Sven Mary voor de vrijspraak van Salah Abdeslam op het proces rond het schietincident in Vorst. "Een advocaat moet ervoor zorgen dat iemand een correcte straf krijgt. Dat Mary nu de vrijspraak vraagt is echt twee straten te ver", zei hij in 'De Zevende Dag' op Eén.

Sven Mary riep donderdag op het proces procedurekwesties in. Bij de aanstelling van een onderzoeksrechter is volgens hem een inbreuk gepleegd op de taalwetgeving, waardoor de strafvordering onontvankelijk is en het hele onderzoek nietig, én Abdeslam bijgevolg moet vrijuit gaan.

Volgens Jambon mag een procedurefout ook nooit tot een vrijspraak leiden. "Als er procedurefouten gemaakt werden, moet het proces misschien worden overgedaan, maar dit kan toch niet tot vrijspraak leiden?", aldus de minister.

Een advocaat moet er in de eerste plaats op toezien dat de rechtsregels en procedures gerespecteerd worden, zelfs voor iemand als Salah Abdeslam Advocaat Sven Mary

Scheiding der machten

Advocaat Sven Mary heeft de minister intussen van weerwoord gediend. "Het wordt tijd om minister Jambon te herinneren aan de principes van de scheiding der machten", reageerde de advocaat van Salah Abdeslam. "Het is onaanvaardbaar dat een minister in functie zich inlaat met een zaak die nog hangende is voor de rechtbank", zegt hij. "Op deze manier plaatst hij de rechtbank in een delicaat dossier, met een delicaat probleem, onder druk."

"Ik neem er ook akte van dat hij vindt dat er voor iemand als Salah Abdeslam geen vrijspraak mag gevraagd worden en stelt dat de advocaat er enkel moet op toezien dat er een juiste bestraffing volgt", gaat meester Mary verder. "Dat klopt niet, een advocaat moet er in de eerste plaats op toezien dat de rechtsregels en procedures gerespecteerd worden, zelfs voor iemand als Salah Abdeslam. Met deze populistische uitspraken stelt hij misschien een breed publiek tevreden, maar dat is niet zijn taak als minister."