Jambon: "Politieacties tot probleem met transmigranten opgelost is" Nathalie De Bisschop

13 mei 2018

13u57

Bron: VTM NIEUWS 147 "We blijven acties voeren tot de netwerken van mensensmokkelaars uitgeroeid zijn." Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), in de studio van VTM NIEUWS, op de vooravond van de grootscheepse actie om Brussel-Noord 'op te kuisen'.

Morgen zal de politie acties voeren in het station van Brussel-Noord om er het probleem van transmigranten op te lossen. In het station verblijven namelijk al enige tijd transmigranten, die voor overlast zorgen.

"We moeten ervoor zorgen dat het station terug proper en netjes is", zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) daar vorige week over. "Ik zal het woord opkuisen niet gebruiken, want dan ontstaat er hetze. Maar de problemen moeten bij de kern worden aangepakt en er moet repressief worden opgetreden.”

Gewaarschuwd

Verschillende hulporganisaties hebben de vluchtelingen gewaarschuwd voor de acties, waardoor nu heel wat van die transmigranten nu het Brusselse Noordstation net vermijden. Of de acties dan nog zin hebben? "Het zal zeker iets uitmaken, want we gaan ook naar die andere plaatsen, zoals het Maximiliaanpark", zegt Jambon.

Bij die politieactie zullen mensen aangesproken worden. "Als ze hier illegaal zijn, zal hen uitgelegd worden dat ze de asielprocedure kunnen opstarten", gaat Jambon verder. "Als ze ervoor kiezen om in de illegaliteit te blijven, zal de politie optreden."

Werk aanhouden

"Dit zal een werk zijn dat we moeten blijven aanhouden. Het is spijtig dat het nu gelekt is dat de actie morgen zal plaatsvinden, maar het beperkt zich niet tot morgen. We doen voort tot de netwerken van mensenssmokkelaars uitgeroeid zijn."

Mazen in het net

"Zolang die netwerken actief zijn, zullen ze plaatsen zoeken om die mensen neer te zetten", voegt de minister daaraan toe. "Je kan niet overal altijd alles beveiligen. We krijgen dit probleem pas onder controle als de netwerken verdwenen zijn. Die zoeken altijd de mazen in het net."

Terreurniveau niet opgetrokken na aanval in Parijs

Jambon liet ook nog weten dat er bij de mesaanval in Parijs op het eerste zicht geen link met ons land. "Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse OCAD heeft beslist om het terreurniveau niet aan te passen", zo voegde hij eraan toe. Jambon gaf aan dat hij persoonlijk geen contact heeft gehad met zijn Franse collega, maar dat de betrokken diensten wel met elkaar in contact staan, onder meer via de verbindingsofficier.