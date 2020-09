Jambon overleeft spervuur aan vragen in zaak-Chovanec, maar kan niet iedereen overtuigen SVM

01 september 2020

09u18 36 Een op zijn best summier politieverslag, andere informatie had het kabinet van Jan Jambon (N-VA) niet om te oordelen over de zaak-Chovanec. Dat zei de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken tijdens een hoorzitting in de Kamer naar aanleiding van het overlijden van een Slovaakse zakenman na een arrestatie in 2018. Maar Jambon kon niet alle fracties overtuigen. “Er was een rapport, er liep een gerechtelijk onderzoek, de Slovaakse ambassadeur kwam tot twee keer toe naar uw kabinet en er viel een dode. Legt u mij in hemelsnaam uit waarom die knipperlichten niet voldoende waren om actie te ondernemen”, klonk het vanuit de oppositie. Al bij al kwam Jambon echter amper in de problemen.



Jambon kwam tekst en uitleg geven bij de rol van Binnenlandse Zaken in de zaak rond Jozef Chovanec, de Slovaakse zakenman die begin 2018 overleed na een gespierde arrestatie door de luchtvaartpolitie in Charleroi. De N-VA’er was op dat moment minister van Binnenlandse Zaken. Ook de huidige en toenmalige commissarissen-generaal van de federale politie, Marc De Mesmaeker en Catherine De Bolle, kwamen zich verantwoorden.

Vorige week verklaarde huidig minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) dat het kabinet-Binnenlandse Zaken in 2018 wel degelijk op de hoogte was gebracht van Chovanecs overlijden en dat er zelfs een gesprek was geweest met de Slovaakse ambassadeur. De week daarvoor beweerden Jambon, een toenmalige kabinetsmedewerkster en toenmalig staatssecretaris Theo Francken nog dat Binnenlandse Zaken niét op de hoogte was gebracht. Jambon zei toen dat hij niet aanwezig was bij het overleg met de ambassadeur, maar moest ook die uitleg later bijstellen.

De minister-president haalde de angel zaterdagmiddag echter al deels uit het dossier tijdens een persconferentie. Jambon herinnert zich de ontmoeting niet meer, zei hij. “Uit een politieverslag bleek op geen enkele manier dat er sprake was van manifeste fouten”, klonk het. “Het verslag deed in niets denken aan camerabeelden die deze zomer zijn uitgelekt.”

Herhaling

Die verklaring herhaalde Jambon vandaag nog eens. Zijn toenmalige kabinet vroeg nog voor het overlijden van Chovanec informatie op, maar moest het stellen met een “summier” politieverslag waarin volgens Jambon geen sprake is van de feiten die pas 2,5 jaar later zouden opduiken via bewakingsbeelden uit de cel.

Op basis van de informatie uit het verslag was er geen enkele basis om zelf nog verdere stappen te ondernemen in dit dossier.

Denk bijvoorbeeld maar aan de nazigroet van een agente of het feit dat Chovanec minutenlang in bedwang werd gehouden met een deken over het gezicht. “Op basis van de informatie uit het verslag was er geen enkele basis om zelf nog verdere stappen te ondernemen in dit dossier”, zei Jambon. Hij stelde zich ook geen vragen bij de volledigheid van het politierapport. “Ik heb geen ingebouwd wantrouwen tegenover de politiediensten, dat zou ook niet werkbaar zijn.” Tot slot heeft ook het onderhoud met de Slovaakse ambassadeur op 30 mei 2018 “geen informatie bijgebracht waardoor ik gealarmeerd zou moeten zijn”.

Jambon benadrukte daarnaast dat zijn diensten niet bevoegd waren om eventuele sancties te treffen voor de betrokken agenten, maar wel de bestuurlijke politie. De minister van Binnenlandse Zaken kan onder bepaalde voorwaarden een zaak naar zich toe trekken, zei hij. “Maar dat vereist duidelijke aanwijzingen van tuchtrechtelijke of strafrechtelijke feiten en die had ik niet.”

“Waarom nu pas schot in de zaak?”

Jambon kon echter niet iedereen overtuigen. Vooral dat het incident pas onder de loep werd genomen nadat de beelden werden bekendgemaakt door deze krant, blijft een punt van discussie. “Hoe komt het dat er maar schot komt in de zaak wanneer de beelden uitlekken? Willen we echt in een rechtstaat leven waarin justitie, politie en beleidsverantwoordelijken pas in actie schieten als er beelden worden gelekt?”, vroeg Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke bijvoorbeeld.



Hij blijft het ook “opmerkelijk” vinden dat Jambon zich de zaak niet kon herinneren en dat de alarmbellen niet afgingen na de ontmoeting met de Slovaakse ambassadeur. “Ik denk niet dat er veel ontmoetingen met ambassadeurs zijn op een kabinet van Binnenlandse Zaken. Dat is geen fait divers dat zomaar eventjes op de agenda komt.”

Ook sp.a-fractieleidster Meryame Kitir blijft kritisch. “Er waren genoeg knipperlichten om wél in actie te schieten. Er was dat politierapport, maar ook een gerechtelijk onderzoek dat liep. De Slovaakse ambassadeur kwam tot twee keer toe persoonlijk naar uw kabinet én het allerbelangrijkste: er is iemand gestorven. Legt u mij in hemelsnaam uit waarom dat niet voldoende was om wél actie te ondernemen?”

“Paraplu opengetrokken”

“Ieder van jullie heeft hier een paraplu opengetrokken”, zei PVDA-Kamerlid Gaby Colebunders. “Ik ben naar hier gekomen om te weten wat jullie niét hebben gedaan. Tot op heden hebben we erg weinig informatie gekregen over de problematiek. Ik denk dat de familie recht heeft op veel meer antwoorden.” Vlaams Belanger Dries Van Langenhove benadrukte dat er “geen heksenjacht” nodig is, maar dat er wel antwoorden moeten komen op de vele vragen.

De Vlaamse coalitiepartners van Jambon, CD&V en Open Vld, hielden het bij al bij al milde kritiek. Al klonken ook daar nog vragen. “Ik kan erin meegaan dat u of uw kabinet geen fouten heeft gemaakt, maar waar zit het probleem dan wel?”, vroeg Tim Vandenput. Vorige week sprak de Open Vld’er nog van een “grove, grove fout”.

“Dode is toch geen fait divers?”

Vandenput vroeg zich vooral af waarom De Bolle of De Mesmaeker de beelden uit de politiecel niet hebben opgevraagd. “Dat de minister niet weet dat er in elke luchthavencel een camera staat begrijp ik nog. Maar dat de commissaris-generaal dat niet weet, betwijfel ik.”

CD&V’er Franky Demon vroeg zich af waarom Jambon geen extra informatie opvroeg naar aanleiding van het politieverslag. “Een dode door een politieoptreden is toch geen fait divers?” Collega Bercy Slegers benadrukte dat er wel degelijk redenen waren om aan te nemen dat er iets niet pluis was met de arrestatie van Chovanec. “Waarom is de politieke reflex er niet geweest om inzage te vragen in het dossier?”

Zowel Marc De Mesmaeker als Catherine De Bolle waren naar eigen zeggen tot voor kort niet op de hoogte van de beelden uit de politiecel. “Ze hadden mij ter kennis moeten worden gebracht”, zei De Bolle wel. “Indien dat was gebeurd, had ik onmiddellijk actie ondernomen.” De Bolle rekent erop dat de interne evaluatie zal uitwijzen waarom de bestaande procedure niet gewerkt heeft “en vooral waarom niemand mij de gebeurtenissen heeft gemeld”.

“Wil zo snel mogelijk familie ontmoeten”

De Mesmaeker, op het moment van de feiten nog directeur-generaal van het Administratief en Technisch Secretariaat van Binnenlandse Zaken, was naar eigen zeggen op de hoogte van het overlijden. “Net als heel, heel, heel veel mensen in België.” Maar ook hij kende niet de ware toedracht van het drama, klonk het. “Ik denk dat ik mijn werk heb gedaan, en meer dan dat. Ik heb de stellige overtuiging dat ik correct, transparant, accuraat en conform de wet heb gehandeld.”

Toen De Mesmaeker midden juni 2018 aantrad als commissaris-generaal van de federale politie is hij niet op de hoogte gebracht van het dossier. “Ik denk dat wie aan zo’n topjob begint ook niet als een monnik moet gaan uitpluizen of in alle dossiers wel iedereen heeft gedaan wat hij moest doen”, zei hij. De politietopman wil de familie Chovanec zo snel mogelijk persoonlijk ontmoeten, zei hij nog. De politie gaat intussen aan de slag om richtlijnen op te stellen rond EDS (excited delirium syndrome; nvdr) waar Chovanec op het moment van het drama wellicht aan leed. Deze maand nog wordt daarover overlegd.

Wie had toegang tot de bewuste beelden uit de politiecel? Wie heeft ze effectief gezien voor ze vorige maand in de pers uitlekten? En wat is er toen wel of niet mee gebeurd? Die vragen kregen ook vandaag geen antwoord. Als er nog opheldering komt, zal dat vanuit het gerechtelijk onderzoek, het onderzoek van Comité P of een intern administratief onderzoek moeten komen.

Hieronder vindt u nog eens de evolutie van de commissie in chronologische volgorde.



