Jambon over versoepelingen: “Er zullen altijd mensen zijn die de kantjes er vanaf lopen” kv

03 juni 2020

19u40

Bron: VTM NIEUWS 0 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gaf vanavond in de VTM NIEUWS-studio meer toelichting bij de beslissingen van de Veiligheidsraad. Onder andere eventuele misverstanden over fysiek contact met vrienden werden meteen uit de wereld geholpen: “Dat kan nog niet.”

“Handen geven, kussen en knuffelen is er nog niet bij”, aldus Jambon. “Je mag dichterbij komen, dus die anderhalve meter afstand houden hoeft niet meer, maar fysiek contact mag toch nog niet.”

De Vlaams minister-president benadrukt dat een versoepeling van de maatregelen immers niet betekent dat alle gevaar van de baan is. We gaan nu fase drie van de versoepelingen in, dan volgen fase vier en vijf, maar het is altijd mogelijk dat er moet teruggekeerd worden naar een vorige fase, benadrukt het N-VA-kopstuk.



Jambon erkent dat er veel verantwoordelijkheid bij de burgers wordt gelegd, maar “dat deden we hiervoor ook al. Dit is een verhaal dat we samen moeten dragen,” zegt hij. “Er zullen altijd mensen zijn die de kantjes er vanaf lopen”, maar hij roept op om de exitstrategie samen tot het einde uit te dragen.

Culturele evenementen?

In de cultuursector mogen voorstellingen weer voor een publiek van maximaal 200 personen, afhankelijk van de capaciteit van de zaal, rekening houdend met de afstandsregels. Dat betekent dat veel culturele verenigingen en instellingen ook in de zomer nog rake klappen zullen krijgen. Jambon benadrukt dat er steunmaatregelen zijn: “Wie gezond was voor de coronacrisis, zal ook gezond zijn na de crisis”, klinkt het.

Toch doen de nieuwe regels voor de cultuursector nog vragen rijzen. Zo mag een wijkfeest met 200 aanwezigen dan weer niet. Volgens Jambon zullen lokale besturen in de loop van de volgende dagen een tool ter beschikking krijgen die moet helpen om een evenement in te delen in een risicoklasse om zo te kunnen beslissen of het haalbaar is om dit in juli, augustus of september te organiseren, rekening houdend met de beperkingen.