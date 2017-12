Jambon over terreurdreiging: "Hoop dat we naar niveau 2 kunnen" Redactie

14u50

Bron: VTM Nieuws 0 Screenshot VTM Nieuws Militairen zullen nog niet onmiddellijk uit het straatbeeld verdwijnen, tenzij we naar terreurniveau twee gaan (en dan nog). Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) in VTM nieuws. "De aanwezigheid van de militairen in het straatbeeld hangt samen met het terreurniveau, dat nog steeds op drie staat", zegt hij. "Voorlopig blijft dat ook op niveau drie. Ik hoop dat we in 2018 kunnen meemaken dat dat niveau naar beneden kan gaan."

Maar zelfs dan nog zouden militairen niet volledig uit het straatbeeld verdwijnen. Want zelfs als we naar een algemeen terreurniveau twee zouden gaan, zou voor sommige targets wél nog een niveau drie gelden. "De Amerikaanse ambassade in Brussel bijvoorbeeld, daar kunnen dan militairen blijven", zegt Jambon.

Over de veiligheid van de algemene eindejaarsfestiviteiten is de vicepremier gerust. "Ik ga met een gerust hart de eindejaarsfeesten in, maar je moet natuurlijk op elk moment alert blijven", zegt hij wel. "Als minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid mag je nooit honderd procent gerust zijn. We moeten altijd alert blijven. We zijn nog onder terreurniveau drie. Onze diensten zijn in opperste staat van paraatheid. Alle maatregelen die we konden nemen, zijn genomen."

Syriëstrijders met Belgische identiteit

Afgelopen week kwam er kritiek op de uitspraak van premier Charles Michel (MR). Die zei in VTM Nieuws dat met Syriëstrijders die willen terugkeren niet onderhandeld zal worden. Volgens verschillende partijen ging die uitspraak te ver en kunnen we niet zomaar negeren dat het gaat om mensen met een Belgische identiteit. "We onderhandelen niet met mensen die willen terugkeren en strafvermindering vragen voor informatie. Met dat type criminelen onderhandelen we niet", zegt Jambon.

Als die mensen in Syrië berecht worden en daar ook de doodstraf dreigen te krijgen, vindt Jambon hun eigen schuld. "Ze hebben daar hun daden gepleegd. Ik vind het logisch dat ze daar ook berecht worden", zegt hij. "Die mensen wisten waar ze aan begonnen. Ze wisten dat ze zich keerden tegen de waarden van onze maatschappij. Ze wisten wat de consequenties waren. Nu moeten ze die ook dragen."