Jambon over rellen Muntplein: "Als je naar beelden kijkt, zie je toch bepaald type jongere" SPS

20u34

Bron: Belga 685 BELGA "Als je vandaag naar de beelden kijkt, zie je daar toch een bepaald type jongere in." Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) woensdag bij Terzake op Canvas in reactie op de rellen in Brussel. "We moeten streng straffen en die mensen echt tot de orde roepen, want dit is gedrag dat in onze maatschappij niet aan de orde is", aldus Jambon.

Social media-ster Vargasss92, die duizenden volgers heeft op Snapchat en Instagram, had opgeroepen om woensdagnamiddag om 16 uur aanwezig te zijn op het Muntplein. Het evenement trok heel wat jongeren en toen de politie tussenkwam omdat de volkstoeloop te groot was en de man geen vergunning had, reageerden de fans boos en richtten ze zich tegen de politie.

"De ordediensten hebben de situatie heel snel onder controle gekregen", zegt Jan Jambon. "Maar als het voldoende is dat mensen ergens samenscholen om tot dergelijke baldadigheden te komen, dan is er een meer fundamenteel probleem. We moeten ons afvragen wat er aan de hand is als we in drie dagen tijd twee keer dergelijke rellen zien."

Jambon vindt het gedrag "onaanvaardbaar in onze maatschappij, waar mensen zich horen te gedragen". De politie moet volgens hem nu de camerabeelden analyseren en kijken of er nog mensen kunnen worden opgepakt.