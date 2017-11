Jambon over rellen: "Brusselse politie was niet voorbereid en had geen informatie" KV Stéphanie Romans

17u12 4 Belga Jan Jambon tijdens de persconferentie Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft vanavond tijdens een persconferentie toelichting gegeven bij het rapport van de Algemene Inspectie over de rellen in Brussel van afgelopen zaterdag. Het rapport stelt vast dat politie de rellen niet had kunnen voorzien en bekritiseert de gebrekkige inzet van de versterking die uit andere politiezones werd opgeroepen.

Jambon gaf vandaag enkel een feitelijk overzicht van het rapport van de Algemene Inspectie, beklemtoonde hij. Het rapport wordt volgende week woensdag besproken in een parlementaire commissie en moet aanleiding vormen voor de uitwerking van een actieplan, aldus Jambon.

"Niet voorbereid"

De politie was niet voorbereid op de rellen, aangezien ze niet over de juiste informatie beschikte dat er rellen op stapel stonden, zo luidt het in het rapport. Maar zelfs indien de politie wel over die informatie beschikte, had ze de rellen niet kunnen tegenhouden. Voor onverwachte stadsrellen heeft de politie geen plan van aanpak, wel voor rellen die het gevolg zijn van betogingen, concludeert de Algemene Inspectie.

Het is een goeie zaak dat er permanent een peloton klaarstaat in gevechtskledij, stelt het rapport, maar er is ook nood aan een aangepaste commandostructuur voor onverwachte rellen om snel capaciteit uit andere zones te kunnen betrekken, luidt het. Want door het gebrek daaraan, was er zaterdag geen goede commandostructuur en dus geen overzicht over de rellen. Daarom kon de versterking van de federale politie en andere politiezones uit Brussel en Antwerpen niet goed worden ingezet.

Versterking slecht ingezet

De politie had zich niet mogen terugtrekken, maar moest ter plaatse blijven om de menigte uiteen te drijven, stelt het rapport. Bovendien werd er ook niet tussengekomen in de plunderingen. Normaal gesproken moet de politie altijd ingrijpen. Dat er zaterdag niet is ingegrepen, komt door een gebrek aan mankracht. “Maar dat is vreemd”, vindt de inspectie. “De versterking die er wel degelijk was, is slecht aangewend. Enkel de federale versterking - helikopter, interventiekorps, federale reserve en sproeiwagen - is effectief ingezet. De versterking uit vier andere lokale zones is niet goed, of zelfs helemaal niet gebruikt."

Dertig mensen van zone Brussel-Zuid stonden klaar om tussen te komen, maar die versterking is in de eigen zone gebleven en is niet tussengekomen bij de plunderingen op de Lemonnierlaan. De drie andere zones hadden samen ook een dertigtal politiemensen ter beschikbaar. Ze zijn verzameld in de wijk rond het De Brouckèreplein, maar niet ingezet. De politie van Antwerpen kwam juist te laat om de plunderingen in de kiem te smoren.” De inspectie vraagt zich af waarom de Antwerpse politie moest komen terwijl er nog agenten beschikbaar waren in omliggende zones.

Antennes

In het rapport wordt ook gepleit een betere screening van de sociale media en voor een betere verzameling van informatie in de buurten - "meer antennes in de wijken", verduidelijkt Jambon. De lokale politie beschikt volgens de Algemene Inspectie niet over de gepaste middelen om sociale media te screenen.

300 betrokkenen

Nadat Marokko zich zaterdag tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ivoorkust wist te plaatsen voor het wereldkampioenschap in Rusland, trokken honderden supporters naar de Stalingradlaan om de overwinning te vieren. Van daar trokken ze naar het Beursplein, maar daar sloeg de sfeer om.

Een driehonderdtal mensen begonnen keet te schoppen en trokken een spoor van vernieling door het centrum van Brussel. Ze staken wagens in brand, vernielden ruiten en plunderden enkele winkels. Ook de kerstmarkt die op dat moment in opbouw was werd vernield. Een twintigtal agenten raakten bij de rellen gewond.