Jambon over onderhandelingen met Vlaams Belang: “Met Tom Van Grieken kunnen we praten” TT

28 december 2019

13u29

Bron: Gazet van Antwerpen 0 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zegt dat zijn partij “perfect de onderhandelingen had kunnen opstarten met Vlaams Belang voor een regeerakkoord”. Maar of die gesprekken ook iets zouden hebben opgeleverd, is een ander paar mouwen, klinkt het in een interview in Gazet van Antwerpen.

“Hoeveel water zouden ze in de wijn hebben gedaan?”, vraagt Jambon zich af. “We hadden kunnen kijken wat ze waard waren. We hebben het hen veel te makkelijk gemaakt.”

De Vlaamse minister-president denkt wel dat niet met iedereen binnen Vlaams Belang akkoorden te vinden zijn. “Als ze bij het discours van Dewinter of Van Langenhove blijven, kunnen we waarschijnlijk geen akkoord maken. Met iemand als Tom Van Grieken kunnen we wel praten. Dat had Vlaams Belang intern moeten oplossen.”



De hoge scores van Vlaams Belang in de peilingen, vindt Jambon overigens normaal. “De kaarten liggen bijzonder gunstig voor Vlaams Belang. De politiek is niet in staat om een federale regering te vormen, Wallonië wil een andere richting uit dan Vlaanderen, mensen zijn daar misnoegd over en het Vlaams Belang kapitaliseert daarop. En dan heeft het nog de luxe van te kunnen voorstellen wat het maar wil - klinkt het niet dan botst het. Vlaams Belang heeft toch niet de verantwoordelijkheid om het uit te voeren.”

Jambon voelt naar eigen zeggen bovendien dat de Vlamingen meer en meer openstaan voor het confederalisme. “Ik voel het veranderen, elke dag zeggen mensen mij dat ze dat nu wel zien zitten.”