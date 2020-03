Jambon over klusjes: “Lekkend dak herstellen kan nog, maar stel jaarlijks likje verf uit” Joeri Vlemings

18 maart 2020

08u32

Bron: Radio 1 52 Vanaf 12 uur vanmiddag gaan er in ons land nog strengere maatregelen in om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Wat kan nog, wat kan niet meer? Mensen worstelen met heel wat praktische vragen. Vlaams minister-president Jan Jambon gaf in De Ochtend op Radio 1 enkele antwoorden. Rode draad: met de nodige hygiënische voorzorgen, social distancing en gezond verstand komen we al een heel eind.

Mensen stellen zich bijvoorbeeld de vraag of de klusjesman nog mag langskomen. “Als je dak lekt, dan is dat dringend en kan dat nog”, zei Jan Jambon. “Maar dat jaarlijkse likje verf, dat zou ik niet doen. Laat de klusjesman enkel komen voor strikt noodzakelijke dingen, geef hem geen hand, laat hem alleen in de kamer werken, respecteer de afstandsregels.”

Jambon herhaalde nogmaals om enkel buiten te komen als dat echt noodzakelijk is en benadrukte het belang van het naleven van de basisregels: hou minstens 1,5 meter afstand, geef geen kus en geen hand, vermijd niet-noodzakelijke contacten. Burger- en verantwoordelijkheidszin in verband met de volksgezondheid zijn daarbij cruciaal. “We gaan toch niet met GAS-boetes staan zwaaien om daar een beroep op te doen”, aldus Jambon over het feit dat de politie niet zomaar in de huizen kan gaan controleren.

Of het nu om een lockdown gaat of niet, vond Jambon de discussie niet echt waard. “Niet alles gaat dicht, dus is het geen echte lockdown”, zei hij. “We voeren de maatregelen in die de experts ons hebben voorgesteld. Bij de bedrijven is het verdeeld, maar in de detailhandel kunnen we wel spreken van een lockdown.”

Jambon had begrip voor de bezorgdheid van de kappers die wel mogen open blijven. Dat betekent eigenlijk ook dat ze móéten blijven knippen als ze niet zonder loon willen vallen. Volgens Jambon kan het risico op besmetting voor kappers erg beperkt worden als de hygiënische voorzorgen in acht worden genomen - zoals vaker de handen wassen - en ze maar één klant tegelijkertijd binnenlaten. “Als iemand op je handen niest, breng je hand dan niet meteen naar je mond.”

Om 10 uur komt de Vlaamse regering samen om te bespreken of er eventueel extra maatregelen moeten worden genomen op economisch vlak. “Daar moet dan maar geld voor zijn”, aldus Jambon.

Lees ook: Hoelang zitten we nog met dit virus? “Piek van epidemie kan je gewoon niet voorspellen” (+)