Jambon over geweld in Catalonië: "Europa moet Spanje eerst tot de orde roepen" KVE

08u49

Bron: Belga 0 BELGA Vicepremier Jan Jambon (N-VA) vindt dat Europa Madrid tot de orde moet roepen omwille van het geweld dat werd gebruikt tegen het referendum in Catalonië. Hij wil nog niet vooruitlopen op welke houding de federale regering moet aannemen indien de Catalanen eenzijdig hun onafhankelijkheid uitroepen. Eerst wil Jambon afwachten onder welke omstandigheden het dossier op de Europese tafel terecht komt.

Premier Charles Michel heeft "perfect gereageerd, zoals een leider in Europa dient te reageren", stelde de Vlaamsnationalist vandaag in De Ochtend op Radio 1. "Waar blijven de anderen?", vraagt Jambon zich af. "Ik had minstens verwacht dat men Spanje tot de orde zou roepen."



Jambon is het niet eens met zijn liberale collega Alexander De Croo, die waarschuwde dat "dolgedraaid nationalisme langs beide kanten" nergens toe leidt. "Elke ideologie die doldraait, is gevaarlijk", aldus de N-VA'er. "Maar de Catalanen proberen al jaren een dialoog met Spanje tot stand te brengen (...) Die roep om onafhankelijkheid komt niet uit het niets. Dat onder de categorie 'dolgedraaid nationalisme' brengen, daar ben ik het niet mee eens."



De kans is groot dat de Catalanen zeer binnenkort eenzijdig de onafhankelijkheid uitroepen. "De federale regering heeft altijd in alle moeilijke dossiers een eenduidig standpunt kunnen innemen. Ik ga ervan uit dat we dat hier ook kunnen", aldus Jambon. "Als de Catalanen die onafhankelijkheid uitroepen, dan start een proces. Het is niet omdat je die uitroept, dat alles al ontrafeld is. Op een bepaald moment zal dat op de Europese tafel belanden. We zullen zien onder welke omstandigheden dat dit naar de tafel komt", besluit Jambon.