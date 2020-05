Jambon over Europees relanceplan: "België is al netto-betaler” ttr

26 mei 2020

15u54

Bron: belga 0 "Ons land is reeds een netto-betaler aan het Unie-budget, wat betekent dat we jaarlijks meer betalen aan de Europese begroting dan we terugkrijgen. Een Europees herstelfonds dat volledig uit subsidies zou bestaan, zou onze positie als netto-betaler waarschijnlijk nog verder verslechteren. En dat in budgettair erg moeilijke tijden." Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan de vooravond van de voorstelling van het relancefonds van de Europese Commissie.

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel stelden een week geleden voor om de Europese Commissie, gedekt door garanties van de lidstaten, tot 500 miljard euro te laten lenen op de kapitaalmarkten. Dat geld zou via de Europese begroting als subsidies naar die lidstaten en sectoren vloeien die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis.

Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Zweden - de 'zuinige vier' - zien die piste niet zitten. Ze vrezen dat er via de achterdeur een 'schuldenunie' ontstaat. De Europese Commissie stelt morgen een compromis voor.



"Het Frans-Duitse voorstel is uiteindelijk ook maar een voorstel van twee, weliswaar politiek erg belangrijke, lidstaten", zei Jambon (N-VA) vandaag in het Vlaams Parlement na vragen van Karl Vanlouwe (N-VA) en Emily Talpe (Open Vld). "We mogen niet uit het oog verliezen dat voor een akkoord over het herstelfonds unanimiteit bij alle lidstaten noodzakelijk is."

Volgens Jambon is het belangrijk dat de investeringen die worden gedaan met het Europese geld ook meerwaarde creëren voor de EU. "Het is van belang dat de middelen geïnvesteerd worden in projecten die een win-winsituatie betekenen voor de landen zelf en voor de EU als geheel. Ik denk onder meer aan investeringen in duurzame en digitale transities."

