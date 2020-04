Jambon over controverse rond stemming EU-fonds: “Hadden misschien beter moeten doorspreken in de regering" TT

01 april 2020

14u50

Bron: Belga 8 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) geeft toe dat de Vlaamse positie over de stemming in de Europese ministerraad over het Europees coronanoodfonds "misschien beter doorgesproken had moeten worden binnen de regering". Volgens de minister-president zijn er nu wel afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat dat in de toekomst niet meer gebeurt.

De Europese lidstaten stemden begin deze week in met de inzet van tot 37 miljard euro aan ongebruikte fondsen uit de Europese begroting. Dat geld zal gebruikt worden om het coronavirus te bestrijden en de economische schok op te vangen.

België onthield zich bij die stemming als enige Europese lidstaat. Dat kwam omdat de deelstaten niet op dezelfde golflengte zaten. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) uitte al langer kritiek op de verdeling van de Europese middelen, en de drie N-VA-Europarlementsleden onthielden zich eerder ook al tijdens de stemming in het Europees Parlement. De drie waren daarbij zo goed als de enigen in het hele Europese halfrond.



Niet alle Vlaamse regeringspartijen waren echter opgezet met de Belgische onthouding. "Ongelofelijk", zette CD&V-Europarlementslid Cindy Franssen bijvoorbeeld op Twitter, en ook haar Open Vld-collega Hilde Vautmans toonde zich teleurgesteld. De Standaard vernam dat viceministers-presidenten Hilde Crevits (CD&V) en Bart Somers (Open Vld) niet op de hoogte waren van de laatste stand van zaken.

Minister-president Jambon geeft nu toe dat hij de Vlaamse positie beter had moeten doorspreken met de coalitiepartners. "Wij hadden destijds in de regering goed doorgesproken dat er weinig geld uit het coronafonds naar Vlaanderen kwam en dat dat geen goede zaak was", zegt hij. "In de lijn daarvan hebben we positie ingenomen." Maar "de laatste periode ging het heel snel, en hadden we dat inderdaad misschien beter nog eens doorgesproken in de regering". Volgens Jambon zijn er binnen de Vlaamse regering nu wel afspraken gemaakt "zodat die consultatie tot op het laatste moment zou gebeuren".

Quasi volledige unanimiteit binnen @Europarl_NL over maatregelen in strijd tegen #COVID19. Ongelofelijk dat @de_NVA zich hier als enige (!!) fractie onthoudt over broodnodige maatregelen voor gezondheidszorg, werknemers en kmo’s. pic.twitter.com/thYDhMyF6E Cindy Franssen(@ FranssenCindy) link