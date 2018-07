Jambon over Arco: “Ik vind dat beweging.net te weinig bijdraagt” Rob Van herck

24 juli 2018

21u48

Bron: VTM Nieuws 0 De regering heeft vannacht een akkoord bereikt rond het Arco-dossier. Een deal waar N-VA zich zal aan houden, verzekert minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aan VTM NIEUWS. “Persoonlijk vind ik wel dat beweging.net te weinig bijdraagt”, voegt hij nog toe.

Beweging.net is de organisatie die is voortgekomen uit ACW, de christelijke beweging waarbinnen Arco was opgezet. Toch draagt beweging.net nu slechts vijf procent bij in de nieuwe deal die de honderdduizenden gedupeerden voor een deel moet vergoeden.

"Geen moraliteit"

“Ik begrijp niet dat een beweging met zo’n opdracht geen moraliteit heeft om meer te doen voor haar eigen achterban”, zegt Jambon daarover. “Maar ik stel vast dat het zo is, en dat het deel uitmaakt van het akkoord en wij gaan dat zo uitvoeren.”



Want N-VA is een partij die normaal haar akkoorden nakomt, wist Jambon eerder in het gesprek te verzekeren. “In het regeerakkoord is besloten dat er een deal rond Arco komt. In zo’n regeerakkoord zijn er hoofdstukken waar je laaiend enthousiast over bent en hoofdstukken waarvan je zegt: ‘dit is de deal onder elkaar’. Binnen de grenzen van de rechtstaat gaan wij die deal gestalte geven”, aldus Jambon.

"Maximale bijdrage"

Toch blijft de vraag of beweging.net niet meer had moeten bijdragen in de deal. Maar dat vindt minister van Economie Kris Peeters (CD&V) niet. Zijn partij heeft altijd al nauwe banden gehad met de christelijke beweging en zegt haar steun ook nu niet op.

“Dat zijn de afspraken die aan het begin van deze regering zijn gemaakt, en dit is een maximale bijdrage”, sluit hij af. Hij benadrukt wel dat het juridisch gezien ACW is dat in dit dossier optreedt, de voorloper van Beweging.net.