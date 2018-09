Jambon: "Oproep Michel was geen vingerwijzing richting Francken" SVM

19 september 2018

08u27

Bron: Belga 0 De oproep van premier Charles Michel aan het adres van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken om tegen vrijdag met maatregelen in de aanpak van de transmigranten te komen, was geen vingerwijzing. Dat zegt Jan Jambon (N-VA). "De premier heeft gewoon bevestigd wat er in de pijplijn zat", stelde de vicepremier vandaag in De Ochtend op Radio 1.

De premier maakte gisteren bekend dat hij effectieve en concrete voorstellen wil krijgen over de aanpak van de transmigranten in het algemeen en rond het Maximiliaanpark in het bijzonder. De oproep kwam er na weken van heisa rond de transmigranten, met daarbij het nieuws dat 32 criminele illegalen werden vrijgelaten uit gesloten centra om plaats te maken voor transmigranten.

Was de demarche van de premier een vingerwijzing aan het adres van Francken? "Ik denk het totaal niet", reageert zijn partijgenoot Jambon.

"Nog veel werk op de plank"

Vorige week hebben beide N-VA'ers hun negenpuntenplan in de aanpak van het dossier voorgelegd aan het kernkabinet. Het was de bedoeling deze week met concrete voorstellen rond extra capaciteit te komen, legde Jambon uit.

Hij roept zijn collega's -ondanks de nakende lokale verkiezingen- op nog vier weken de gemoederen te laten bedaren. "Er ligt nog heel veel werk op de plank. We houden ons beter daar mee bezig in plaats van met politiek gekrakeel".