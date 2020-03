Jambon niet gewonnen voor apart Panamarenko-museum MDG

05 maart 2020

11u53

Bron: Belga 1 Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon is niet gewonnen voor het sp.a-voorstel om een Panamarenko-museum op te richten. De N-VA-minister vindt het beter om de werken en de nalatenschap van de overleden kunstenaar te ontsluiten in het SMAK (Gent) en het M HKA (Antwerpen). Dat heeft Jambon donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van sp.a-parlementslid Kurt De Loor

Eind 2019 overleed Panamarenko, een van de bekendste en meest spraakmakende Belgische kunstenaars uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Als het van Van Vlaams volksvertegenwoordiger Kurt De Loor (sp.a) afhangt, verdient Panamarenko een eigen museum of museumvleugel. "Een museum of museumvleugel met het verzameld werk van Panamarenko is niet alleen een grote culturele en toeristische troef. Het is onze plicht om de werken van Panamarenko te conserveren en goed te bewaren voor de volgende generaties", meent De Loor.

Jambon niet overtuigd

De Loor legde zijn voorstel donderdag voor aan Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon. Die erkent het belang van Panamarenko als kunstenaar, maar loopt niet warm voor het idee van een apart museum. "Ik ben er niet van overtuigd dat een apart museum de beste manier is om de nalatenschap van Panamarenko veilig te stellen en te ontsluiten", aldus Jambon.

De cultuurminister ziet een pak mogelijke praktische en financiële hindernissen bij zo'n apart museum. Hij vindt het daarom een betere piste om de werken van Panamarenko op een kwalitatieve manier te ontsluiten in de twee musea voor hedendaagse kunst die nu al werken van de kunstenaar beheren, met name het Gentse SMAK en het Antwerpse M HKA.

Vraagsteller De Loor is tevreden dat Jambon het belang en de “culturele en artistieke bijdrage” van Panamarenko erkent. Hij hoopt dat het SMAK of het M HKA alvast een museumvleugel aan Panamarenko kunnen wijden.